馬林勒龐支持度追近 次輪投票或爆冷

馬克龍認部分責任

批對手空頭支票

選前多項民調皆指首輪投票會由馬克龍和馬林勒龐出線，到本月24日的第二輪投票再度交鋒，但馬克龍屆時肯定無法重演上屆以逾30個百分點大勝的一幕。最近兩日公布的Ifop-Fidicual和Harris-Toluna民調分別指，他在第二輪投票只能以52%或51.5%的得票險勝。

馬克龍在《費加羅報》訪問中稱，政府藉降低失業率、創造就業機會和經歷長時間去工業化後令工廠重新開始運作的過程，已「成功打擊」一些極右投票因素，「但當你在領導、管治或是一名總統，你總是有一部分的責任」。他在《巴黎人報》周五刊登的訪問更直接批評馬林勒龐欺騙國民，斥其承諾無法負擔的社會開支，質疑她跟俄羅斯總統普京的關係，又批評對方建議對在公開場合戴頭巾的穆斯林女性罰款，是「以最殘酷方式分裂社會」的種族主義計劃。

（衛報/法新社）

（法國大選）