馬林勒龐支持度追近 次輪投票或爆冷

【明報專訊】法國周日（10日）舉行總統大選首輪投票，極右的國民聯盟（RN）候選人馬林勒龐近期因承諾減燃料增值稅而支持度大增，聲勢直追現任總統馬克龍。馬林勒龐周四（7日）在南部城市佩皮尼昂出席競選集會時，更自言與勝出的距離「從未如此接近」。馬克龍一方面強調已打擊部分極右投票因素，一方面批評馬林勒龐亂開空頭支票。
馬克龍認部分責任
批對手空頭支票
選前多項民調皆指首輪投票會由馬克龍和馬林勒龐出線，到本月24日的第二輪投票再度交鋒，但馬克龍屆時肯定無法重演上屆以逾30個百分點大勝的一幕。最近兩日公布的Ifop-Fidicual和Harris-Toluna民調分別指，他在第二輪投票只能以52%或51.5%的得票險勝。
馬克龍在《費加羅報》訪問中稱，政府藉降低失業率、創造就業機會和經歷長時間去工業化後令工廠重新開始運作的過程，已「成功打擊」一些極右投票因素，「但當你在領導、管治或是一名總統，你總是有一部分的責任」。他在《巴黎人報》周五刊登的訪問更直接批評馬林勒龐欺騙國民，斥其承諾無法負擔的社會開支，質疑她跟俄羅斯總統普京的關係，又批評對方建議對在公開場合戴頭巾的穆斯林女性罰款，是「以最殘酷方式分裂社會」的種族主義計劃。