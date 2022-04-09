為期10日 史上首個全私人太空團升空

火箭在周五早上11時17分（香港時間昨晚11時17分）從佛州的甘迺迪太空中心升空，預計今日到達國際太空站。今次名為「Axiom-1」的太空任務由前美國太空總署（NASA）太空人洛佩斯—阿萊格里亞（Michael Lopez-Alegria）指揮，另外3名付費乘客為美國房地產投資者康納（Larry Connor）、加拿大商人保蒂（Mark Pathy）和以色列前戰機機師兼企業家斯蒂布（Eytan Stibbe）。

有報道指今次包括逗留在太空站8天的太空之旅票價為5500萬美元（約4.29億港元），但Axiom指今次行程不應被視為一次旅行。營運總監哈斯曼（Derek Hassmann）說，4人會在太空站內進行多項科研項目，包括太空環境下的老化情况、幹細胞實驗和自組太空載具的技術展示；他們又會跟站內常規太空人一同生活和工作。

（法新社/ Space.com）