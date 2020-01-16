導彈襲烏東火車站逾300死傷 烏控俄濫炸

澤連斯基昨日表示，俄軍用圓點-U （Tochka-U）短程戰術導彈刻意攻擊一個普通車站，而當地並沒烏國士兵。他稱，事件中有近300人受傷。克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）市長洪查倫科（Oleksander Honcharenko）表示，火車站遭導彈擊中，造成最少40人死亡，包括10名兒童。頓涅茨克州州長庫里連科（Pavlo Kurylenko）則在網上貼文稱，俄軍出動載有集束彈的圓點導彈施襲，傷者中很多人重傷。

俄反斥烏軍襲車站阻難民撤走

俄羅斯國防部否認指控，稱用作襲擊的導彈只有烏軍使用，反指是烏軍借襲擊火車站阻止難民撤走，以他們作為烏軍的人肉盾牌。

此外，烏國檢察總長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova）周四在Facebook貼文，指基輔西北部城鎮博羅江卡兩幢住宅大樓瓦礫下埋有26具遺體。她稱俄軍利用集束炸彈和重型多管火箭發射器帶來死亡及破壞，選在晚間最多人留家時炮擊住宅，指現場附近沒有軍事設施，俄軍唯一目標是平民。

基輔州村莊奧布霍維奇村（Obukhovychi）有居民表示，俄軍在他們的房屋周圍挖坑洞，利用居民作肉盾，以阻止烏克蘭部隊反擊。法新社指當地房屋和街道之間有5個坑洞，全部有車輪或坦克履帶輾壓痕跡，坑內有口糧包、軍服以及俄羅斯和白俄羅斯的煙盒。居民稱俄軍3月中至月底撤出前，都用這些坑停放軍車；民眾指因俄軍知道烏國士兵不會炮擊民居，所以把軍車停在住宅之間。

世衛：至今逾百襲擊針對醫療服務

另外，世界衛生組織周四（7日）發表聲明，指俄軍侵烏以來錄得逾百宗針對醫療的襲擊，當中89宗針對醫療設施，13宗針對運輸工具，造成73死51傷，當中包括醫療人員和病人。世衛總幹事譚德塞就針對醫療服務的攻擊仍然持續表示憤怒，稱此舉違反國際人道法例。

（法新社/路透社/中央社/世衛網站）

（俄軍侵烏）