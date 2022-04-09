不滿停權 俄自行退出人權理事會 俄斥非法 中國投反對票 歐美讚聯大表決結果

聯合國周四召開烏克蘭問題緊急特別大會，表決由美國提出暫停俄羅斯的聯合國人權理事會成員資格決議。與會國中有93國贊成、24國反對、58國棄權。按規定，棄權票不計，因此贊成票佔超過三分之二，讓決議獲得通過。美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，聯合國「釋出一個清楚訊息，那就是受害者和倖存者的苦難不會被忽視」。歐盟駐聯合國大使斯科格（Olof Skoog）說：「聯大今天做出的罕見決定發出了一個強烈的問責信號，希望這將有助防止及遏止更多侵犯人權的事發生。」烏克蘭外交部長庫列巴感謝投贊成票的國家，在Twitter稱「戰犯不該在保護人權的聯合國機構佔一席位」。

贊成票不足成員國一半

不過，今次的贊成票不及全體193個成員國的一半，而且較前兩次聯合國譴責俄軍攻烏的表決，投反對票的國家也有增加。投反對票的除了俄羅斯，還有中國、古巴、朝鮮、伊朗、敘利亞和越南等。棄權的有印度、巴西、南非、墨西哥和埃及等國。俄曾警告無論贊成抑或棄權，俱被視作影響雙邊關係的「不友善姿態」。沒有贊成的國家多表示，希望在得出獨立調查結果之後才就是否褫奪俄羅斯的相關資格下決定。中國常駐聯合國代表張軍表示，決議草案起草過程未如慣例經過全體會員國磋商，有逼各國選邊站而加劇會員國分裂、當事國矛盾之嫌，且開了「危險先例」。他說，中方堅決反對將人權問題政治化、工具化，反對在人權問題上採取雙重標準，和反對藉人權問題對他國施壓。

俄羅斯外交部在表決後發表聲明，指摘通過決議為出於政治動機之舉，宣布「提前終止」人權理事會的成員身分。根據決議，聯合國大會本來之後可以同意結束停權，但由於俄羅斯已主動退出理事會，這情况已不可能發生。

人權理事會於2006年成立，為專責促進及維護人權、解決人權受侵犯問題的世界最重要人權機構。它縱無刑事執法或制裁權力，但可開展人權調查。倘有國家被評為「擁有不良人權紀錄」，可影響聯合國安理會或其他國家對該國施壓。此組織設47個理事國席位，每年按地區配額改選約三分之一；每國任期3年，可連任一次。俄羅斯於2020年10月當選為成員國，原任期迄明年底。

人權理事會自成立以來，批評聲不斷，特別是一些人權紀錄惡劣的國家也獲選進入。該機構又被指針對以色列，特朗普政府2018年曾因此退出理事會抗議，到去年拜登政府才重新加入。2011年3月，因當時效忠利比亞領導人卡扎菲（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓示威者，聯合國一致通過將利比亞停權，是至今唯一一次。

（衛報/法新社/新華社/中央社）

（俄軍侵烏）