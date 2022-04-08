漫畫人生終章 藤子不二雄A逝世

《忍者小靈精》《Q太郎》成經典

藤子不二雄A生於1934年的富山縣，是寺院住持之子。他小學時期就立志當漫畫家，崇拜手塚治虫，高中畢業後進入報社工作，負責繪製肖像畫與撰寫訪談等。1954年，他與曾是小學同學的藤子‧F‧不二雄一同前往東京，用「藤子不二雄」的共同筆名創作漫畫，憑1964年開始連載的《Q太郎》聲名大噪。

此後，藤子不二雄A又創作了《忍者小靈精》和《怪物小王子》，藤本則創作了《多啦A夢》，直至1987年兩人因創作風格不同而拆伙，兩人各有發展。安孫子以藤子不二雄A的名義繼續創作漫畫。他的代表作還有具有黑色幽默風格的《黑色推銷員》、自傳性元素很強的《漫畫道》、以小說為原作改編的《少年時代》等，在兒童漫畫以外的作品同樣獲得高度評價。他的暢銷作品被改編成電視動畫。

2005年，藤子不二雄A獲頒第34屆日本漫畫家協會獎文部科學大臣獎，2008年獲日本政府頒發旭日小綬章。

（共同社/中央社/日本經濟新聞）