加國辣招禁外國人買樓 為期兩年 針對丟空物業海外人

過去兩年加拿大樓價增逾50%，由於買家趕在加拿大央行加息之前入市，2月份按月漲幅更破紀錄，將房屋的基準價格推高至86.93萬加元（近543萬港元）。為遏止急升樓價，彭博社報道，方慧蘭（Chrystia Freeland）周四會公布禁外國人買樓的措施，加拿大傳媒報道，外國買家被禁購置的物業包括公寓和單棟房屋，主要針對那些買樓後卻不在加國居住者。

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同時，政府將撥款數十億加元用作興建可負擔房屋，以及協助地方政府更新系統，加快新房產的建設。消息人士稱，方慧蘭將提出立法，透過免稅方式讓40歲以下加國人付首期買樓時節省達4萬加元（約25萬港元）。

房地產投資公司REC Canada創辦人帕帕利亞斯（Simeon Papailias）認為樓價不會因有關措施而下跌，因為兩年的禁令不會對房屋供應短缺這根本問題產生影響。

安大略省省長福特（Doug Ford）上周亦提出為樓市降溫的計劃，包括減少新房屋興建計劃的繁文縟節，外國買家稅收從15%增至20%。他亦稱政府會跟各城市合作，就空置房屋和土地投機徵稅。

加拿大樓價上升因素眾多，外國資金、投機行為及買賣制度均是原因之一。卑詩省西門菲沙大學城市項目主任甄瑞謙（Andy Yan）指出，安大略省2020年數據顯示，非居民在當地擁約16.8萬個住宅物業，價值669億加元（約4174億港元），佔全部自擁物業3%。他稱這相對佔比不多，但外國資金在某些市場發揮巨大作用，例如新建的多倫多樓房，有助推高價格。

（路透社/彭博社）