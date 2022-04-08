綜述：俄中狙擊「生化實驗室」 美轟資訊戰

俄對美早有相關指控

俄羅斯指控美國在東歐發展生物武器並非新事，其一例子是2018年宣稱美國在格魯吉亞有秘密生物武器實驗室，美方駁斥。類似指控也見於烏克蘭，美國駐基輔大使館2020年4月在網站發表澄清聲明，並提供連結簡介美烏防範生物威脅的合作項目。

華盛頓大學俄羅斯與歐亞研究中心主任拉德尼茨（Scott Radnitz）向美國全國公共廣播電台（NPR）表示，俄羅斯自2011年已開始推銷美助烏發展生物武器的論述，但美方資助的烏克蘭生物實驗室，實屬美國在東歐推動「降低生物威脅」項目的一部分，以防區內實驗室儲藏的病原體和毒素意外泄漏。

世衛聯國指沒發現烏違規

聯合國官員上月11日向路透社表示，世衛「不知道烏克蘭有任何違反國際條約義務的活動，包括生物武器和化學武器」。聯合國負責裁軍事務的副秘書長中滿泉上月11日在安理會會議上表示，不知道烏克蘭有任何生物武器計劃。

拉德尼茨形容，俄軍侵烏後「美助烏發展生物武器」論述有如「小溪變急流」，在美國社交網站大爆發，被「匿名者Q」（QAnon）等極右陰謀論組織推廣。霍士新聞右翼名嘴卡爾森（Tucker Carlson）更公開指控「美國政府說謊，散播假資訊隱瞞所作所為」，亦有報道指美總統拜登之子亨特曾資助相關實驗室。

俄羅斯國防部上月6日稱，俄軍在軍事行動期間發現烏克蘭有美國資助的軍事生物實驗室，聲言烏克蘭企圖毁證，緊急銷毁鼠疫、炭疽、兔熱病、霍亂等致命病原體的文件。中國外交部發言人趙立堅兩日後在記者會上，宣稱烏克蘭有26座生物實驗室及相關設置是由「美國國防部擁有絕對控制權」，但未提出實質證據。

拜登政府質疑俄中協調打資訊戰。白宮新聞秘書普薩基上月9日在Twitter反擊稱：「既然俄羅斯提出這些虛假聲明，而中國似乎也支持這種宣傳，我們都應該警惕俄羅斯可能在烏克蘭使用化學或生物武器，或者利用它們製造栽贓行動。」

俄科學家質疑克宮說法

俄中未有停止對美的指控和質疑。莫斯科繼續指控美國資助的烏克蘭軍事生物實驗室從事生物武器研發，甚至提到有實驗涉及蝙蝠冠狀病毒樣本，以及聲稱正研發針對俄羅斯人的生物武器。不過，相關指控連部分俄羅斯科學家也認為有問題，美國The Intercept網站報道，9名俄羅斯及精通俄語的歐洲生物學家分析所謂「證據」後，炮轟克宮說謊，斥其論述是「無事實根據的反科學廢話」。他們舉例指，上述據稱被緊急銷毁的烏方文件根本沒提到鼠疫、炭疽、霍亂等致命病原體，而且文件顯示哈爾科夫和波爾塔瓦的實驗室分別只銷毁40支和24支試管，但製造生物武器所需要的病原體樣本基礎「要比（文件）所列的多得多」。

另有俄羅斯科學家受訪反駁克宮論述。其一帶頭學者列維廷（Eugene Lewitin）在請願網站change.org發起公開信聯署，敦促俄媒停止蓄意散播有關在烏克蘭發現生物武器的假資訊，截至昨日有985人參與。

（俄軍侵烏）