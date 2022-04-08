安理會討論再掀美俄「生物軍事活動」爭拗 俄提新「證據」指控 華撐由國際社會評估

這次會議以「阿里亞模式」（Arria-Formula）舉行。聯合國網站介紹，阿里亞模式會議是「是高度非正式的秘密會議」，由一個或多個安理會成員牽頭舉行，通常處理意見分歧的議題。周三的會議主題是「全球多個地區軍事生物活動對國際和平與安全構成的威脅」，由俄羅斯主持，矛頭直指美國。

俄方俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）指美國正在利用國際法的漏洞來增強其軍事生物潛力，說「僅在與俄羅斯和中國接壤的地方，自2005年以來就有大約60個設施由美國軍方資助實行了現代化改造」，指美方違反《禁止生物武器公約》。

俄引華資料 指美實驗室遍全球

基里洛夫援引中國外交部資料，指美國在全球30國共資助約336個民用和軍用生物實驗室，遍佈非洲、歐洲、亞洲等地。自2005年以來，五角大樓承包商為在全球建造生物實驗室相關的項目提供資金總數已超過50億美元（390億港元）。他說，美國「按照同一劇本在不同國家建立生物實驗室，並將它們連接到統一生物狀况監測系統」。

中國常駐聯合國副代表戴兵在會上表示，任何有關生物軍事活動的信息和線索都應引起國際社會的高度關注和重視，相關國家應採取負責任的態度，及時、全面澄清其生物活動，並進一步提高全球生物活動的透明度，消除國際社會的疑慮。戴兵指出，中國堅決反對任何國家在任何情况下研發、擁有或使用生化武器，敦促尚未銷毁化學武器的國家盡快銷毁其庫存。

聯國暫停俄於人權理事會資格

另外，七大工業國集團（G7）昨天以俄軍在烏克蘭犯下「令人髮指的行為和暴行」為由，呼籲暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。聯合國大會昨天表決，通過暫停俄國在人權理事會的成員資格。

（俄羅斯衛星通訊社/塔斯社/新華社/路透社）

（俄軍侵烏）