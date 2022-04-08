報道：德截俄兵通訊 證濫殺布查鎮民

其中一段錄音是俄軍告訴同袍剛槍擊一名騎單車的人，另一段是一名男子說「先盤問士兵，然後槍殺他們」。《明鏡》報道指部分錄音內容與屍體發現地點脗合。《明鏡》報道指通訊錄音亦顯示瓦格納集團（Wagner Group）等俄國僱傭兵在攻擊烏克蘭平民上扮演重要角色。

德國政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）周三引述手上資訊稱，有「可信迹象」顯示此前在布查的俄軍曾審問被俘人士，後者「隨後被處決」。

烏組織揭「布查屠夫」身分

烏克蘭志願組織InformNapalm周四揭露被指是「布查屠殺」幕後黑手的俄軍指揮官身分，指那名「布查屠夫」是年約40的俄軍獨立第64機動步槍旅指揮官奧穆爾貝科（Azatbek Omurbeko）。該部隊被指此前佔領布查鎮，並參與屠殺平民等暴行。英國《泰晤士報》報道，奧穆爾貝科去年11月被調派至靠烏克蘭前線前，曾獲俄羅斯東正教主教長祝福。2014年亦獲俄羅斯副防長頒贈傑出服務獎章。

在被俄軍圍困的烏克蘭南部城市馬里烏波爾，市長博伊琴科周三（6日）在通訊軟件Telegram表示，開戰至今有最少5000人喪生，包括210名兒童，另外全市約90%的建築被毁。

料俄軍強攻 烏籲東部民眾撤

烏克蘭表示，俄軍可能會在3至4天內向東部地區發動攻勢，目前當地尚有至少數以萬計平民，當局呼籲他們盡快撤離。頓巴斯日前遭到俄軍炮擊，最少5人被殺，10棟民房起火燃燒。

北約秘書長斯托爾滕貝格周三在北約外長會議上，指俄羅斯總統普京的長遠目標仍是佔領整個烏克蘭，認為戰爭和侵略可能「持續多月甚至數年」。

（明鏡周刊/衛報/紐約時報/金融時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）