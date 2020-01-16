AUKUS合研高超音速武器 華斥助長危機 駐聯國代表警告致類似烏克蘭地區衝突

AUKUS三國領袖共同聲明表示，「公布高超音速和反高超音速（武器）與電子作戰能力的新三邊合作，擴大信息分享和加深國防創新合作」，3國並會深化現有網絡能力、人工智能、量子科技，以及額外海底行動能力。聲明又再確認致力於AUKUS同盟，以及「自由開放的印太地區」，並重申在俄羅斯侵略烏克蘭的背景下，致力維護人權法治和平的國際系統。

澳洲稱防大陸攻台捲入戰爭

澳洲總理莫里森稱，增防禦能力為避免中國大陸在未來10年侵略台灣，以及防止澳洲捲入戰爭：「我們做這些事只為保障澳洲安全……並為我們地區帶來均勢與戰略確定性。」澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）周三接受《澳洲人報》訪問時稱，中國已成功試射高超音速導彈繞行地球，其打擊精準度更在約39公里範圍內。他指中國的高超音速武器如裝上核彈頭將具大殺傷力，即使有數十公里誤差也等同擊中目標，更只需14分鐘便擊中澳洲第一大城市悉尼，對澳洲造成生存威脅。

中國常駐聯合國代表張軍周二被記者提問AUKUS新計劃時回應說：「不希望看到烏克蘭危機的人，就應避免做出可能導致世界其他地區爆發此類危機的事情……就如中國古諺：己所不欲，勿施於人。」

中國外交部發言人趙立堅昨在外交部記者會上再表示，美英澳開發高超音速武器等先進軍事技術「不僅加大核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，更加劇亞太地區軍備競賽」，破壞該地區和平穩定。他指美英澳三邊安全伙伴關係是「盎格魯－撒克遜」小圈子，改不了冷戰思維，終極目標是打造「亞太版北約」，以服務美國霸權之私。

京指亞太版北約服務美霸權

高超音速導彈速度至少5馬赫（每小時約6125公里，亦即音速的5倍），難以被偵測和攔截。中國被指已作過百多次包括「東風-17」高超音速彈道導彈等試射，部分可搭載核彈頭。美軍印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）上月28日接受《金融時報》訪問表示，美國加強與澳洲於太空和網絡領域合作，部分源於對中國高超音速武器的日益憂慮。

美國近日披露上月曾測試高超音速導彈，美澳此前已就高超音速武器展雙邊合作，英國此前沒高超音速武器研製計劃，是首次參與相關合作。

AUKUS同盟是由澳洲、英國和美國於2021年9月15日共同宣布成立的軍事安全合作伙伴關係，首要目標是由英、美兩國協助澳洲建造一支核動力潛艇艦隊。該聯盟亦是構築美國新印太戰略聯盟合作的一部分，被認為目的是應對軍事實力日益強大的中國。

（路透社/金融時報/華爾街日報/衛報/BBC）