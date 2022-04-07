為烏軍報信 女村長一家三口埋屍亂葬崗

戰下留守 接濟村民

俄軍在入侵烏後3天，即2月27日便進入人口約1000人的莫季任村（Motyzhyn），50歲女村長蘇肯科（Olha Sukhenko）當日在facebook叮囑民眾不要出門，保持冷靜。朋友憶述，當時曾勸蘇肯科離開，但她答道：「我怎能留下村民？」村子遭佔領期間物資供應短缺，許多村民都是靠蘇肯科接濟食物和藥物。43歲的村中志願防衛隊長庫拉奇（Mykola Kurach）在房子遭炸毁後，搬到蘇肯科家住。他與蘇肯科丈夫會外出執行偵察任務，他們和蘇肯科透過手機短訊與烏軍互傳信息。

3月中俄軍開始搜捕烏克蘭特工，蘇科肯一家三口繼續留在村內，直至3月23日被俄軍帶走。3月底俄軍撤走，烏兵其後在森林中一個淺坑發現蘇肯科一家三口屍體，他們雙手被反綁。

烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）說：「俄軍懷疑他們和烏軍串通……他們折磨、殘殺這家人，要為此負責。」

城鎮多人失蹤恐逾200死

除了莫季任村，同樣遭炮火蹂躪的還有基輔西北約60公里的博羅江卡鎮（Borodyanka）。署理鎮長耶科（Georgii Yerko）周二表示，俄軍空襲後，有幾十個躲在地牢或公寓的人失蹤，可能已死在廢墟瓦礫下，「我們認為有超過200人喪命」。

博羅江卡居民科斯秋琴科（Oksana Kostychenko）上周五重返家園，她在自家花園附近發現一具男屍，死者頭部被套上袋子，雙手遭反綁。當局稱，該男子頭部中槍遭處決。科斯秋琴科稱，她家被洗劫，四處都是空酒瓶和煙頭，「我們的珠寶被拿走，他們（俄軍）是一群強盜」。

（華爾街日報/CNN/紐約時報）