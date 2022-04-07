捷克提供改良版蘇製坦克 助烏抗俄

斯洛伐克擬開放設施助維修

報道引述捷克國防部官員說，至今已向烏克蘭送出十多輛經現代化改裝的蘇聯T-72M坦克，還向烏克蘭提供榴彈炮和BMP-1兩棲步兵戰車。報道說，武器既有捷克政府資助，亦靠一項助烏買武器眾籌活動的私人捐款贊助。《金融時報》又引述捷克國防部發言人稱，自俄軍侵烏以來捷克已向烏提供軍事裝備，卻以「行動安全理由」拒絕透露提供了什麼裝備。

《華爾街日報》報道，捷克與接壤烏克蘭的斯洛伐克正考慮開放其軍工業設施，助烏修理和改裝受損的烏克蘭軍備。軍事網誌Oryx統計，烏克蘭至今奪取176輛俄軍坦克及其他軍備，惟需修理方能使用。另外，俄軍導彈攻擊特別針對烏克蘭國防工業，摧毁維修和改裝軍備的設施，捷克和斯洛伐克聯手提供的協助，對烏猶如及時雨。

俄軍侵烏戰事已逾月。北約東翼國家官員擔心，俄烏激烈交戰下，西方武器和彈藥供應遠遠不能滿足烏克蘭需求。一名波蘭資深官員說，烏克蘭一周收到的軍火數量，一天就消耗殆盡。烏總統澤連斯基多次向西方喊話要求更多軍事支援，3月24日向北約求援時說：「你們至少有2萬輛坦克，烏克蘭只要求給1％」。不過，北約多個成員國為免加劇緊張，一直只向烏提供防禦裝備。英國上周在倫敦召開捐助方會議，同意向烏提供遠程火炮、防空系統和步兵戰車，但未同意提供坦克。

不過，《紐約時報》上周引述美國官員報道，美國將與盟國合作，向烏克蘭提供蘇聯製坦克，以加強其在頓巴斯地區的防禦，標誌着俄軍侵烏以來美國首次幫助轉移坦克，但未知是否涉及捷克。美國常駐北約代表史密斯（Julianne Smith）周二說，北約沒有向捷克施壓，強調捷克向烏提供軍備是「一個主權國的決定」。

（華爾街日報/金融時報）