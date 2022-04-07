美制裁普京女兒俄最大銀行

普京暗示減糧食出口至「敵對國」

普京周二（5日）主持農工漁業綜合體和相關產業發展視像會議時則表示，鑒於西方制裁，俄羅斯今年將對糧食出口採取更加謹慎的態度，尤其是出口到「明顯對俄採取敵視態度」的國家。他說：「一些國家，包括歐洲國家，由於其本身的政策，已經遇到了價格上漲和糧食短缺的問題，美國的情况也一樣。」

俄軍侵烏以來，國際糧食價格持續上升。俄羅斯是全球最大小麥出口國，烏克蘭則位居第五。兩國合計佔全球大麥供應的19%、小麥供應的14%和玉米供應的4% ，佔全球穀物出口量超過三分之一。兩國佔全球葵花籽油出口市場的52%。

另外，被視為俄極端民族主義勢力代表人物的極右自由民主黨黨魁日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）病逝，終年75歲。普京讚揚他愛國和捍衛俄羅斯利益。

（華爾街日報/中通社）