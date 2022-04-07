華關注烏平民死亡 促先查清後指摘 俄再否認濫殺指控 斥挑釁欲破壞與烏和談

張軍表示，根據國際人道法，平民在武裝衝突中應免遭任何形式的暴力，針對平民的襲擊不可接受，也不應該發生。他未有如西方般指摘俄羅斯總統普京，但稱有關布查市平民死亡的報道和畫面令人十分不安，強調「事件的相關情况和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指摘」。他指出，推動烏克蘭局勢降級，盡早停火止戰，是國際社會的迫切期待，也是中方的強烈願望。

《環時》轟美趁機火上澆油

中國官媒《環球時報》社評周二則將矛頭指向美國，稱不能讓布查事件成為美國火上澆油的藉口，「布查事件被爆出後，烏克蘭危機的始作俑者美國非但沒有勸和促談的任何表示，反而準備通過增加對俄制裁、向烏克蘭提供更多武器以及在外交和輿論上持續對俄施壓等一系列做法，加劇俄烏間的緊張對立，為雙方和談製造障礙」。

對於俄烏衝突，中國多次重申將繼續為勸和促談，發揮建設作用，並願在需要時與國際社會一同開展必要斡旋。不過，中國正面對歐美愈來愈大壓力，要求它在烏戰上表態勿支持俄羅斯。

中國與歐盟在上周五舉行的歐中峰會亦就當前烏克蘭局勢交換了看法和立場，中國國務院總理李克強闡述了中方原則立場，強調中方始終奉行獨立自主的和平外交政策。

歐盟外長形容與華「聾人對話」

然而，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周二（5日）在歐洲議會上，以「聾人對話」形容上周的歐中峰會。他指「中國只想講自己的話，既不想談烏克蘭，也不願意討論人權等議題，只想討論正面的話題，雙方沒有達成共識」。博雷利表示，雖然因為政治因素無法直接點名，但北京很清楚侵略者是誰，「中國不能假裝是一個大國，但當涉及到一個明顯讓它不舒服的衝突時，卻閉上眼睛或摀上耳朵」。

另外，烏克蘭總統澤連斯基周二透過視像系統在安理會發言，他展示在布查和馬里烏波爾等城鎮平民被殺的影片，指控俄軍犯上二戰以來最可怕的戰爭罪。俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）駁斥指控毫無根據，反之俄方有數百人準備作證，指證「烏克蘭民族主義者的暴行」。俄外長拉夫羅夫周二指摘有人藉布查事件破壞俄烏談判，「這種公然不實的挑釁行為有何目的？我們相信這是為破壞正在進行的談判找藉口」。他稱，布查情况旨在「轉移外界對烏方在伊斯坦布爾談判後開始改口的注意力，以試圖提出新條件」。

克里姆林宮周三表示，總統普京與匈牙利總理歐爾班通話時，指布查事件是烏克蘭當局幕後指使的對俄「粗糙而無所顧忌的挑釁」。

（新華社/德國之聲/彭博社/法新社）