ICC首審達爾富爾戰爭民兵領袖

72歲的拉赫曼（Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman）是蘇丹前總統巴希爾（Omar al Bashir）的盟友，亦是由政府建立的民兵組織「金戈威德」（Janjaweed）的高級指揮官。聯合國表示2003至04年的達爾富爾衝突造成30萬人死亡，250萬人無家可歸。當年有非阿拉伯人不滿受到巴希爾阿拉伯政權的系統性歧視而反抗，蘇丹政府被指聯同金戈威德部隊打擊。有人權組織指當年行動是針對富爾（Fur）、馬薩利特（Masalit）和扎加瓦（Zaghawa）族人。

檢察官指拉赫曼在西達爾富爾最少4條村莊的連串襲擊擔當主要角色，他被控指示襲擊平民、謀殺和強姦等多項罪名。ICC在2007年4月通緝拉赫曼，他2020年2月逃往中非共和國，4個月後向ICC自首，但一直否認指控。

巴希爾和另外涉事3人亦被ICC通緝，但巴希爾在2019年被推翻政權後一直囚於國內。

（法新社/BBC）