ICC首審達爾富爾戰爭民兵領袖

【明報專訊】海牙國際刑事法院（ICC）周二（5日）就蘇丹西部達爾富爾（Darfur）在2003年爆發的衝突展開首次聆訊，被控犯下31項戰爭罪及危害人類罪名的民兵領袖拉赫曼成為就此案出庭應訊的首名被告，他在庭上堅稱無辜。有蘇丹維權人士形容今次是歷史性審訊。
72歲的拉赫曼（Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman）是蘇丹前總統巴希爾（Omar al Bashir）的盟友，亦是由政府建立的民兵組織「金戈威德」（Janjaweed）的高級指揮官。聯合國表示2003至04年的達爾富爾衝突造成30萬人死亡，250萬人無家可歸。當年有非阿拉伯人不滿受到巴希爾阿拉伯政權的系統性歧視而反抗，蘇丹政府被指聯同金戈威德部隊打擊。有人權組織指當年行動是針對富爾（Fur）、馬薩利特（Masalit）和扎加瓦（Zaghawa）族人。
檢察官指拉赫曼在西達爾富爾最少4條村莊的連串襲擊擔當主要角色，他被控指示襲擊平民、謀殺和強姦等多項罪名。ICC在2007年4月通緝拉赫曼，他2020年2月逃往中非共和國，4個月後向ICC自首，但一直否認指控。
巴希爾和另外涉事3人亦被ICC通緝，但巴希爾在2019年被推翻政權後一直囚於國內。