大國爭拗字眼攔路 聯國遲發氣候報告

中美沙特最後關頭反對

今次是IPCC在8個月內發表的第三份報告，前兩份評估氣候暖化的成因和影響，第三份聚焦如何緩減影響。《金融時報》報道，IPCC全體大會原定上周五結束，但中美兩個污染大國以及沙特等國在最後關頭反對文本內容，為「發達國家」與「發展中國家」的定義及相對責任爭論不休，不但令大會推遲至周日才結束，報告的註腳亦因此加長至破紀錄的60頁。

報告指出，2010至2019年的年均溫室氣體排放量高於以往任何時候。 2019年的人為溫室氣體排放量比2010年高12％、比1990年高54％。到2019年，來自化石燃料與工業的二氧化碳排放量增幅最大，其次是甲烷。

全球減排行動達臨界點

報告估計，全球升溫幅度現在「幾乎無可避免」會超越1.5℃，但各國如能在這10年大幅減排，升溫幅度仍可能在本世紀內降回1.5℃。身兼第三工作組共同主席的倫敦帝國學院教授斯基說：「現在不行動就永遠來不及了（It's now or never）。如果想限制全球暖化在1.5℃， 不快速而深入地減少所有行業的溫室氣體排放，一切就變得不可能。」

根據報告，要防止本世紀全球氣溫較工業化時代之前升幅超過1.5℃，溫室氣體排放量必須在2025年前見頂，甲烷排放須減少約三分一，農業、運輸、能源及建築等所有領域都必須大幅而急劇地減少排放量。報告也建議減少消費高耗能產品，並改變飲食習慣，尤其是少吃肉，以減少甲烷等溫室氣體的排放等。各國政府也必須努力種更多樹，以及研發碳捕集與封存之類的技術，以消除工業活動逾百年來排放的二氧化碳，限制並減少大氣中二氧化碳濃度。

（金融時報/衛報）