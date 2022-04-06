北京重申勸和促談 促歐勿「選擇性失明」

【明報專訊】中國國務委員兼外長王毅周一（4日）與烏克蘭外長庫列巴通電話，就烏克蘭局勢交換意見，王毅重申中方在烏克蘭問題基本態度是勸和促談，中國在烏國問題上不謀求地緣政治私利。外交部文稿引述庫列巴稱烏方同意中國看法，並感謝中國對烏克蘭的人道援助，又稱烏克蘭重視中方的國際影響和威望，希望中方繼續為停火止戰發揮重要作用。
對於歐盟對外事務部（EEAS）旗下反虛假信息機構「EUvsDisinfo」周一發表文章，質疑中國在烏克蘭問題上自稱中立但實際並非如此。中國駐歐盟使團周一回應，指該文章刻意歪曲中國立場，發言人指中方自烏克蘭危機發生以來，一致力勸和促談，推動局勢降溫，提醒有關人士勿「選擇性失明」。
俄外長促歐美先反思中東行動
俄烏戰事持續逾月，俄國與西方衝突日益深化。烏克蘭日前指控俄軍在布查鎮屠殺平民，美國總統拜登周一指控俄羅斯總統普京是戰犯，要求召開審判。
俄羅斯外長拉夫羅夫同日反駁，指西方領袖在指控普京犯戰爭罪之前，應先問問自己的良心，「應首先細想自己在伊拉克和利比亞的行動」。他又稱，俄國駐聯合國代表團周一稍後會在紐約舉行記者會，「提供最詳細資料證明布查事件的真實性質」。
（中央社/中新社/路透社）
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