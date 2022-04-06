美衛星相證布查鎮路邊屍非新擺放

3周前街邊已有人形物體

烏軍上周奪回布查鎮後，陸續流出平民伏屍街頭的駭人照片，有些人雙手被綁或有槍傷。俄羅斯國防部周日（3日）還堅稱，這些屍體是在3月30日前後，即所有俄軍撤走後才被放置街上，俄國駐聯合國大使周一在聯合國的記者會重申上述說法，更指有些臥地的人還在動，都是「烏克蘭情報與資訊戰機器安排」的景象。

不過，美國《紐約時報》和法新社周一報道，經過分析影片及衛星圖像後發現，許多平民是在3個多星期前已被殺。報道指出，4月1日一名地方議會議員拍攝了一段影片，可見多具屍體散落在布查鎮的亞布隆斯卡街（Yablonska street）上。

《紐時》分析美國民間衛星影像公司Maxar提供的衛星圖像，顯示自3月11日俄軍佔領該鎮以來，至少有11具屍體出現在街上。《紐時》對衛星圖像作了前後對比，顯示3月9日至3月11日期間，在該街上出現與人體大小相似的深色物體，這些物體出現在烏軍收復布查後發現屍體的同一位置，就如4月1日影片所顯示。進一步分析表明，這些物體留在那些位置3個多星期。

《紐時》指出，這些人的死因尚不清楚，一些屍體似乎躺在一個撞擊坑旁邊，其他屍體則在被廢棄的汽車附近，有3具屍體躺在單車旁。有些人的雙手被白布反綁。這些屍體散落在亞布隆斯卡街半英里（0.8公里）多的地方。

在拍攝亞布隆斯卡街的第二段影片可見有另外3具屍體，一具躺在單車旁，一具躺在廢置汽車附近。衛星圖像顯示，這些廢車和附近的屍體出現在3月20日至21日之間。報道指出，這些只是上周六以來發現的部分平民屍體，美聯社發布的照片顯示，最少有6名死者躺在一幢辦公大樓的後面，有些人的手被反綁。這座大樓位於亞布隆斯卡街發現其他屍體以西約1.6公里處。

烏官員指布查僅冰山一角

烏克蘭官員稱，布查鎮平民被殺事件只是冰山一角，總統澤連斯基表示，有消息指在布查以西約25公里的博羅江卡鎮（Borodyanka）及其他曾被俄軍佔領的城鎮，傷亡人數可能遠超布查。

（紐約時報/法新社/衛報）