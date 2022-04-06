烏總統安理會發言 斥俄軍殺平民為樂

澤連斯基昨列舉連串俄軍入侵烏克蘭所犯下的暴行。他透過傳譯表示俄軍在布查鎮惡貫滿盈。他稱民眾在街上、在家中被殺，被人扔進井裏，在路中心被坦克輾過，俄軍所為「只為感到愉悅」。

指安理會未能阻俄就應解散

澤連斯基進一步要求俄羅斯承擔責任，稱俄羅斯應被提交到類似二戰後在紐倫堡舉行般的國際法庭。他又質疑俄羅斯在聯合國的作用，指侵烏行動破壞全球安全架構，呼籲把俄羅斯剔除出安理會成員之列，更表示安理會未能找到阻止俄軍侵烏的方法就應「解散」，因這證明「除了對話外就無能為力。」澤連斯基亦在周二較早時發表錄影演說稱，烏克蘭希望就俄軍在烏國境內的戰爭罪行展開最完整而透明的調查。

之前一天，澤連斯基身穿防彈衣在軍人護送下視察布查鎮，他在當地說：「這是戰爭罪行，會被世界公認為種族滅絕。」

（路透社/BBC）