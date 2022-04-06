濫殺事件觸發 歐逐逾百俄外交官 俄否認屠殺鎮民 警告對等回應歐行動

德國周一將40名俄外交官列為「不受歡迎人物」，驅逐出境。外長貝爾博克（Annalena Baerbock）稱，「來自布查鎮的影像說明了俄羅斯領導層和那些追隨其政治宣傳者令人難以置信的暴行」，並稱類似的畫面恐怕在其他俄軍佔領的地方也出現。貝爾博克形容這些俄外交官的「存在」，是對自俄軍侵烏以來抵德尋求庇護的30多萬烏克蘭人的「威脅」。她說，德國將與伙伴採取進一步措施，包括對俄實施更嚴厲制裁，擴大對烏軍援。

歐盟提議禁止進口俄煤

法國外交部其後亦宣布驅逐35名俄羅斯外交官，稱他們的活動違反法國的安全利益。法國總統馬克龍周一表示，有明確證據顯示布查鎮發生戰爭罪行，他敦促停止進口俄羅斯石油和煤以進一步懲罰莫斯科。歐盟委員會主席馮德萊恩周二表示，將提議禁止每年從俄羅斯進口價值40億歐元的煤，以切斷俄另一重要收入來源。歐盟委員會亦建議對俄四大銀行實施全面交易禁令，以及禁止俄船舶進入歐盟港口。

波羅的海國家立陶宛周一也宣布驅逐俄羅斯大使，並關閉在克萊佩達市的俄羅斯領事館。立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）稱，立陶宛全力支持烏克蘭人民，「俄羅斯武裝部隊在烏克蘭犯下的戰爭罪和反人類罪將不會被忘記」。鄰國拉脫維亞昨也表示，因應俄軍在烏克蘭犯下的罪行，決定關閉兩間俄領館和驅逐外交官。

美國總統拜登周一就布查鎮情况，指摘普京是戰犯，應接受戰爭罪審判。他在華盛頓向記者說：「你們可能記得我因曾稱普京為戰犯而受到批評。真相是你們看到在布查發生的事，這證明他是一個戰犯。但我們必須蒐集資料，必須繼續向烏克蘭提供戰鬥所需的武器，我們必須獲得所有的細節，以便可舉行戰爭罪行的審判。」美國國家安全顧問蘇利文表示，本周會宣布對莫斯科實施新制裁。

美支持設國際小組蒐證

美國國務院稱，華府正支持一支由檢察官和專家組成的國際小組，負責蒐集和分析俄軍暴行的證據。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德周一稱，美國將要求聯合國大會暫停俄羅斯在人權理事會的資格。聯合國大會193個會員國中，若有三分之二多數票通過，就可將持續有系統侵犯人權的國家逐出人權理事會。

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫周一晚表示，西方國家驅逐俄外交官，將對雙邊關係造成對等破壞，俄羅斯將對作出對等回應。普京周一已簽署法令，暫停實施與歐盟、挪威、丹麥、冰島、瑞士及列支敦士登簽署的簡化簽證制度協議多項條款。

聯國：布查平民遭鎖定殺害

俄方一直堅稱沒在對烏的「特別軍事行動」中傷害平民，並指布查鎮的屍體影像是烏國安當局與西方傳媒合力捏造。聯合國人權事務高級專員公署發言人特羅塞爾（Liz Throssell）昨在瑞士日內瓦表示，所有迹象都表明，布查鎮的平民是直接遭鎖定且殺害。

（衛報/華盛頓郵報/半島電視台/金融時報/中新社）