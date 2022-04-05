塔利班禁種罌粟助挽形象 專家質疑轉移打壓人權視線

塔利班最高領袖阿洪扎達周日頒布法令，通告全國今後嚴禁種植罌粟，如有違者將以伊斯蘭教法懲處。另外，所有種類迷幻藥物，包括海洛英、K仔、大麻以至酒精等，都被禁制。阿富汗傳媒報道，副總理哈納菲請求國際社會助阿富汗醫治吸毒者，並為罌粟農尋找替代生計。

塔利班1996年至2001年首次執政後曾禁止種植用作提煉成鴉片和海洛英的罌粟，但因面對廣泛壓力而轉軚。在遭美國揮軍推翻後的近20年間，塔利班靠向這些毒品徵收重稅，累積抗爭本錢。聯合國資料顯示，阿國34省中有22省都種植罌粟，其鴉片和海洛英產量佔全球超過八成，去年的鴉片產業總收入約達18億至27億美元（約140億至210億港元），是數以百萬計農民的主要收入來源。

種罌粟比其他農作物有更快、更高回報，吸引農戶在嚴峻經濟形勢和旱災下種植。阿富汗傳媒報道，塔利班去年8月重新掌權以來，南部坎大哈和赫爾曼德兩省的罌粟產量有所增加，近幾個月罌粟農激增。

官民主要財源 能否執行成疑

禁毒是國際社會對認受塔利班的一大要求。塔利班消息人士向路透社表示，預計禁令會在組織內遇強烈反對。研究阿富汗罌粟貿易的英國學者曼斯菲爾德（David Mansfield）認為，塔利班將難以執行禁罌粟令，因為關乎農民生計，他懷疑塔利班禁毒，旨在轉移國際對其禁止女孩接受教育、遏制人權等問題的關注。

（法新社/路透社/CNN）