淪陷區婦女指控士兵性侵個案湧現

英國《衛報》報道，烏克蘭攝影師帕林查克（Mikhail Palinchak）周日發布照片，顯示在首都基輔外20公里的一條高速公路，有1男3女的屍體被發現堆疊在路邊。帕林查克說，屍體上蓋着氈子，3名女子全身赤裸，且遺體有部分被灼燒痕迹。

報道指出，在俄軍從首都周圍撤離後，許多婦女開始向警察、傳媒和人權組織控訴自己在戰爭期間遭性侵、輪姦，包括在自己孩子面前被強姦。反人口販運、家暴和性侵組織「La Strada Ukraine」會長謝爾帕哈（Kateryna Cherepakha）說：「我們的緊急熱線接到一些婦女和女孩的求救電話個案，但由於戰事的緣故，在大多數情况下我們都無法親身協助她們。」

俄烏士兵皆有涉事

除了俄軍，烏軍也被指涉及性侵婦女暴行。中西部城市文尼察（Vinnytsia）一名教師向警方投訴，有一名烏克蘭士兵將她拖進學校圖書館企圖性侵，涉事者已經被捕。

報道又引述基輔地區的31歲烏克蘭女子安梅德韋丘克（Antonina Medvedchuk）亦表示，被性侵是她揮之不去的夢魘。她說，戰爭爆發第一日她被轟炸聲嚇醒時，第一時間就是拿安全套和剪刀以保護自己，「在每次轟炸跟宵禁之間的時間，我都在尋找緊急避孕措施而非急救包……所有的戰爭都是這樣的。」

（衛報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）