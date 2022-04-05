俄質疑布查鎮撤兵後4天才現屍照

俄羅斯國防部周日在聲明中表示，所有俄軍於俄烏在土耳其談判翌日，即上月30日完全撤出布查。聲明又稱，布查鎮長費多魯克（Anatoly Fedoruk）於上月31日在影片中證實，鎮內已沒有俄兵，當時他沒有提及有平民死亡。所謂「犯罪證據」在俄軍撤走4天後，當烏克蘭國安局人員及傳媒職員抵達布查後才出現，「所有這些均證實，來自布查的照片和影片是基輔政權為西方傳媒炮製的另一作品，就像馬里烏波爾的婦產科醫院及其他城市般」。

克宮指專家發現影片造假

俄國防部強調，在俄軍控制布查期間，沒有平民遭任何暴力對待，俄軍更派發了452噸人道救援物資，且他們沒有封鎖該鎮，當地居民可自由活動，也可離開布查鎮。反之當時烏軍以大口徑火炮、坦克及多管火箭系統，全日炮擊包括民居在內的布查南部郊區。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）周日受訪時指摘美國和北約挑釁，認為是美國下令拍攝布查平民死亡的影片，以破壞俄聲譽。俄當局稱，有關布查的影片和照片是挑釁，旨在破壞俄烏和談。俄羅斯調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）昨表示，已下令調查烏克蘭「故意散播」有關俄軍在布查的假資訊。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨稱，國防部專家已發現布查影片的造假證據，但他沒進一步說明。

俄軍侵烏後普京民望反升

俄羅斯政府在國內外都面對反戰聲音，流亡英國的俄前首富霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）近日呼籲已逃離俄羅斯的富豪和官員，公開譴責俄總統普京在烏發動戰爭是犯罪。不過普京在國內的民望未因侵烏受動搖，俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）上周四發布最新民調，普京民望由2月的71%升至3月的83%；69%民眾認為俄羅斯走上正確方向，較2月時僅僅超過50%高。

（路透社/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）