烏城鎮逾400屍 聯國籲獨立調查 西方譴責俄軍暴行 俄指烏「挑釁」促安理會討論

烏克蘭檢察總長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova）表示，俄軍撤出後，烏克蘭檢察官周日首次進入基輔市郊城鎮伊爾平（Irpin）、布查（Bucha）及戈斯托梅利（Gostomel），至昨共發現410具屍體，其中140具已驗屍。韋涅季克托娃稱，他們需與目擊者合作調查，但「他們今天仍承受很大壓力，以至無法說話」。

布查鎮亂葬崗屍體堆疊

美國有線新聞網絡（CNN）記者親到布查鎮，看到一個亂葬崗內屍體堆疊，大部分藏在黑色袋內，也有些屍體四肢外露。CNN記者看到亂葬崗內有至少十幾具屍體，但估計泥下還有更多。基輔地區警察和當地居民稱，最少有150人被埋在該亂葬崗內，布查鎮鎮長稱，死亡人數可能高達300。居民稱，該亂葬崗在俄軍入侵初期就開始挖掘，美國衛星影像公司Maxar在3月10日拍到的衛星照片可見，當時一座教堂旁已開挖出超過13米長的大型壕溝。CNN報道，有民眾站在亂葬崗旁痛哭，料其失蹤一周的兄弟就埋在那裏。

比作斯雷布雷尼察大屠殺

烏克蘭副外長澤帕爾（Emine Dzheppar）表示，從俄軍隊手中奪回布查鎮的士兵報稱，「有大量平民被槍殺」，部分受害者的手被綁着。烏克蘭國防部將在布查及基輔周邊地區的大規模平民被殺比作「斯雷布雷尼察大屠殺」（Srebrenica massacre）。1995年波斯尼亞戰爭期間，塞爾維亞部隊在當地屠殺逾8000名波斯尼亞穆斯林。烏克蘭總統澤連斯基周日指出，部分死者雙手被反綁及遭斬首，甚至有屍體被裝上地雷，形容事件是「種族滅絕」，指摘俄羅斯企圖消滅整個烏克蘭國家及民族，當局已設立「特別機制」調查。他昨日身穿避彈衣親訪布查鎮，再次指摘事件是俄軍的「種族滅絕」。

美歐討論加強對俄制裁

俄軍涉濫殺平民惹西方國家震怒。歐洲理事會主席米歇爾表示，俄軍在布查鎮犯下的暴行令人震驚，歐盟即將對俄羅斯實施進一步制裁，並正協助烏克蘭和非政府組織蒐集證據，以便在國際法庭上究責。《金融時報》引述知情外交官稱，歐盟將在周三討論對俄新一輪措施。法國總統馬克龍稱，來自布查鎮的圖片「令人無法忍受」，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）呼籲對莫斯科「施加盡可能強大的國際經濟壓力」，德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）亦稱要加強制裁俄羅斯，並為保衛烏克蘭提供更多支持。歐盟一些成員國提出的制裁措施包括禁止俄羅斯船舶使用歐盟港口，更多的出口限制和能源禁運。烏克蘭一直要求制裁俄羅斯能源，但遭一些歐洲主要經濟體反對。《華盛頓郵報》引述兩名知情人士報道，俄軍最新一輪的暴行指控，促使美國總統拜登政府的官員討論加強對俄制裁。拜登昨日稱應該對俄總統普京展開戰爭罪行審訊。

聯合國秘書長古特雷斯周日表示，對於布查民眾遇害的畫面感到震驚，認為有必要展開獨立調查。北約秘書長斯托爾滕貝格稱，這種「針對平民的暴行」幾十年來在歐洲從未出現過，認為國際刑事法院展開調查潛在的戰爭罪行「極其重要」。人權觀察組織表示，他們已記錄了幾宗被視為「明顯戰爭罪」的非法暴力事件，包括在切爾尼戈夫、哈爾科夫和基輔地區，涉及處決和強姦，認為應列作戰爭罪調查。

俄指烏激進分子發起挑釁

不過，俄羅斯則指是烏克蘭激進分子在布查鎮發起「挑釁」，俄羅斯常駐聯合國首席副代表波蘭斯基（Dmitry Polansky）要求安理會開會商討。

（CNN/金融時報/華盛頓郵報/路透社）

（俄軍侵烏）