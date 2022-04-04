解散議會阻罷免投票 巴總理被轟違憲叛國

巴基斯坦通貨膨脹達亞洲第二高，並面對外匯儲備減少和赤字不斷擴大，伊姆蘭汗被指摘經濟和外交政策不當，正面對2018年當選以來最大的落台壓力；他的任期原定明年8月屆滿。反對派上周一提出不信任動議，依法原須於周日最後限期前投票，反對派已在342席的國會裏握有172票，足以通過罷免伊姆蘭汗。

指「外國勢力」推動不信任動議

然而昨日舉行的最後辯論前，執政「正義運動黨」（PTI）的國民議會副議長蘇里（Qasim Khan Suri）突然援引憲法第5條，以「外國干預」為由，取消不信任動議投票。

伊姆蘭汗連日表示因他不會在針對俄羅斯和中國的全球問題上站在西方一邊，指控反對派聯同「外國勢力」，尤其是美國，合謀推翻他。美國否認。

伊姆蘭汗昨在副議長宣布後不久稱已建議總統阿爾維解散國民議會並經批准，又叫民眾準備選舉，決定想由誰執政。資訊部長哈比卜繼而宣布，伊姆蘭汗解散內閣並任看守政府總理，將於90天內舉行新一輪選舉。

反對派指摘取消不信任動議投票、解散國會「非法」，誓言向法庭提訟。前總理謝里夫之弟、在野「巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）」（PML-N）黨魁夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif），以及副檢察長哈立德（Raja Khalid）都認為，副議長取消不信任投票以及伊姆蘭汗的所為都屬「公然違憲」，伊姆蘭汗可能面臨叛國罪指控。哈立德昨午辭職抗議，他說：「只有在獨裁者統治下才會發生今日這種事。」

路透社報道首都伊斯蘭堡街頭昨有大量警察和準軍事人員部署，並用貨櫃箱封路，市况平靜。

（彭博社/法新社/路透社）