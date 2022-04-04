烏談判代表唱好領導人面談 俄潑冷水

指澤連斯基普京有望土耳其會晤

阿拉克哈米亞向烏克蘭的電視台表示，俄羅斯已對所有立場提出正式答覆，接受烏克蘭的立場，克里米亞（Crimea）問題除外。他又說，雖然俄方無正式書面確認，但已「口頭」同意。

阿拉克哈米亞又表示，土耳其總統埃爾多安上周五跟烏克蘭總統澤連斯基及俄羅斯總統普京通話，似乎雙方準備在不久將來舉行會談。他說未知會談時間和地點，但很可能在伊斯坦布爾或安卡拉舉行。

然而梅丁斯基在Telegram坦言沒有阿拉克哈米亞那麼樂觀，說和約草案未是時候交予高層討論，但說烏方開始採取務實態度，說烏方同意保持中立、不擁核武、不加入軍事聯盟及拒絕為外國提供軍事基地，但在克里米亞和頓巴斯地區問題上的討論，梅丁斯基稱沒有進展。

（路透社）