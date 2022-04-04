俄軍涉用兒童人盾 組織促查戰爭罪

挾兒童人質 阻居民通風報信

英國《衛報》上周六（2日）引述烏克蘭人權監察官員代尼索娃（Lyudmyla Denisova）表示，有紀錄顯示俄軍在蘇梅、基輔、切爾尼戈夫（又譯車尼哥夫）、扎波羅熱等地，利用兒童作掩護。其中在切爾尼戈夫附近一條村落，有目擊報告稱俄軍安排載有兒童的旅巴走在坦克之前。烏克蘭國防部發言人指俄軍此舉是為在移動期間保護其軍車，並稱烏國檢察總長正調查事件。

俄軍亦被指在爆發衝突的地區挾持兒童為人質，以防居民向烏軍通風報信，泄露俄軍行蹤。

另外，人權觀察早前透過電話和實地訪問居住在切爾尼戈夫、哈爾科夫、基輔州的俄軍佔領區的民眾，表示2月27日至3月14日期間俄軍牽涉了一宗聲稱強姦、兩宗共有7人被殺害的草率處決，以及其他針對平民的違法暴力事件。俄軍亦被指從民房搜掠食品、衣服等物資。人權觀察歐洲與中亞區主任威廉森（Hugh Williamson）指，涉事者應受戰爭罪行調查。

聯合國前戰爭罪行主任檢察官德爾蓬特（Carla Del Ponte）上周六接受瑞士報章《Blick》訪問，形容俄羅斯總統普京是「戰犯」，呼籲對他發出國際通緝令。

（衛報/人權監察網站/金融時報）