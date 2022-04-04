俄勢取烏東 美評估普京欲5．9「祝捷」

CNN報道稱，美國情報評估指俄羅斯把戰事目標定於5月，可能考慮到戰場冬季結冰情况完結、地面變軟，增加俄軍重型地面部隊移動障礙。

另有歐洲外交官認為，克里姆林宮一邊樂觀地發表講話，但普京亦在準備「車臣式的曠日持久戰爭，因他某程度上無路可走」。

烏指俄軍撤退路上居民區佈雷

俄羅斯國防部在3月25日已透露將調整戰事部署，將集中烏克蘭東部頓巴斯地區。烏克蘭總統澤連斯基上周六（2日）發表視像演說，再指俄軍目標奪取烏國東部及南部，同時抱怨西方國家未有提供足夠的反導彈系統。烏克蘭武裝部隊總參謀部同日在facebook貼文稱，俄軍空襲及導彈攻擊的強度減弱，並繼續從烏克蘭北部撤走部隊，但俄軍部隊在路上及一些民眾聚居地點設置地雷。

俄軍攻擊仍然持續，烏克蘭南部重要港口城市敖德薩（Odessa）市官員稱，有重要基建在周日凌晨受到俄軍導彈攻擊，可能是燃料庫，但沒造成傷亡。俄羅斯國防部指俄軍導彈摧毁敖德薩附近的一座煉油廠和三個燃料儲存設施，指烏方用於供應鄰近城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的烏國部隊。

（CNN/路透社）