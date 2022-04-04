烏重掌基輔州轟屠平民 俄稱擺拍 戰後城鎮陳屍 莫斯科指基輔伙西方傳媒編造

烏克蘭副防長馬里亞爾（Hanna Maliar）上周六在社交媒體facebook表示，烏軍已從俄羅斯部隊重奪整個基輔州的控制權，包括北部市郊城鎮伊爾平（Irpin）、布查（Bucha）與戈斯托梅利（Gostomel）已「從入侵者手上解放」。烏軍亦已收復基輔市郊的安東諾夫機場，現場留下全球最大運輸機「安-225」的殘骸。

布查鎮長稱280人埋亂葬崗

俄軍完全撤走後，烏方上周六安排外國記者進入距離基輔37公里的布查鎮。鎮長費多魯克（Anatoly Fedoruk）表示，最少280人被埋在一座教堂空地的亂葬崗。法新社目擊其中一條道路上有20具平民裝束的屍體，有人死不瞑目仰望天空，另外一些則臉朝地面。其中3人與單車糾纏一起，亦有屍體躺在滿佈彈孔和撞毁的車旁，似已死去多時。一名死者雙手被白布反綁，身旁留有一本懷疑屬於他的護照。

費多魯克稱這些人遭從後射穿頭槍殺，又指受害死者中有一名14歲少年，另大部分屍體手臂上都綁有白色繃帶，他指這意味被射殺者生前並未持有武器，當中有人是此前逃往烏方控制地區途中被殺。費多魯克又表示，最快將於3至4天後清理散佈各處的屍體。

倖存居民指鄰居婦孺被殺

英國《觀察家報》引述55歲悻存婦人托夫卡奇（Halyna Tovkach）稱，3月5日早上與家人及鄰居共8人前後駕車逃出布查期間遭到俄軍裝甲車炮擊，她本人右肩受傷，現正與生還的兒子尋找被殺丈夫的遺體。另一輛車上的42歲鄰居男戶主希克馬里奧夫（Oleksandr Chykmariov）失去了一條腿，其妻與兩名分別8歲和4歲的兒子不幸喪生。托夫卡奇形容事件只是俄軍戰爭罪行的一部分，呼籲世界關注。

布查數條街道留有燒焦俄軍坦克與裝甲車的殘骸，以及未引爆的火箭。在其中一處地方，一枚迫擊炮彈卡在石屎路面中，並未引爆。66歲老翁瓦西里（Vasily）向路透社怒稱，俄軍坦克從背後向他開火，形容對方是「雜種」（bastards）。

英促蒐戰爭罪證 美卿震驚

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克上周六在Twitter譴責俄軍殺害手無寸鐵的烏國平民；烏克蘭外長庫列巴昨指控俄軍蓄意在布查實行「屠殺」，呼籲七大工業國集團（G7）對莫斯科追加「毁滅性」新制裁。英國外相卓慧思亦在Twitter稱，對俄軍在布查及其他烏克蘭城鎮針對平民的可惡暴行「感到震驚」，並稱正與各方合作蒐集證據，支持國際刑事法院（ICC）的戰爭罪行調查，強調肇事者將被問責。美國國務卿布林肯稱得悉布查慘况令他備受衝擊，猶如「腹部吃了一拳」（a punch in the gut）。德國外長貝爾博克指俄羅斯須為「戰爭罪行」付出代價。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利對俄軍暴行同表震驚。

俄國防部昨日發文反駁指控，強調在控制布查期間「沒有傷害任何一名當地居民」，又指「正如烏克蘭政府此前捏造馬里烏波爾婦產科醫院被炸」，布查亦是「基輔與西方媒體另一場擺拍事件」。

（法新社/路透社/衛報/BBC/金融時報/俄羅斯衛星通訊社）