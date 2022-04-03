推動國家避捲俄烏衝突 匈牙利大選總理連任具優勢

指將否決削俄能源 稱會擊沉匈經濟

英國《衛報》指，民調顯示青年民主主義者聯盟（Fidesz，簡稱青民盟）持續領先3至7個百分點，足夠該黨在國會199個議席中取得多數。58歲的歐爾班（Viktor Orban）昨日到首都布達佩斯附近城鎮塞克什白堡（Székesfehérvár）進行最後一次拉票活動，推廣其「和平與安全」（peace and security）競選理念。他雖然沒有阻撓歐盟制裁以及北約應對俄羅斯侵略烏克蘭措施，但強調力保匈牙利置身俄烏衝突之外，堅稱該國在當中沒有角色，意味拒絕讓一切軍事援助經匈牙利進入烏克蘭，遭到周邊歐洲前共產國家的非議。歐爾班亦承諾會否決削減俄羅斯能源供應，強調這將擊沉匈牙利經濟。

當局承認不干預政策基於國家利益

政府國際發言人科瓦奇（Zoltán Kovács）亦坦承，對烏克蘭不干預政策是建基於狹窄的國家利益觀上，當中不含道德考量。他指切斷與俄羅斯的能源聯繫將即時摧毀匈牙利。科瓦奇又指將俄羅斯侵略烏克蘭類比作1956年蘇聯鎮壓匈牙利十月事件是「誤導」，強調匈牙利將避免捲入鄰國事不關己的戰爭，因為支持交戰任何一方將意味對抗另一方。

部分選民因烏克蘭2017年立法強制公立學校以烏語授課，歧視在烏匈牙利少數族裔而持反烏立場，並支持青民盟與歐爾班。匈牙利幾乎所有地區報章都由親青民盟團體掌控，反對派被指只有5分鐘時間透過公共電視台宣傳拉票，不足以接觸選民。布達佩斯智庫Political Capital總監克雷科（Péter Krekó）則表示，反對派未能把握去年初選的勢頭動員支持。

（衛報/法新社）