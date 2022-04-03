澳洲印度簽貿協 減對華依賴 莫里森稱民主國合作 確保供應鏈安全

印撤澳貨85%關稅 澳准96%印貨免稅

澳印兩國2011年開始自由貿易談判， 2015年一度因分歧擱置，去年6月恢復。協議昨日由兩國貿易部長通過視像會面簽署，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和印度總理莫迪（Narendra Modi）見證。在協議下，印度將撤銷85%澳洲入口貨的關稅，並於未來10年增加至近90%，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）形容協議「具歷史性」，將為「澳洲生產者和服務供應商創造貿易多元化機會」。莫里森指協議「打開了通往世界增長最快主要經濟體的大門」，並展示了「民主國家正合作和確保我們供應鏈的安全和有彈性」的清晰信息。

印度出口到澳洲的商品96%將免關稅入境。莫迪表示，這彰顯兩國互信，認為是印澳「雙邊關係真正的分水嶺時刻」，將有助增加供應鏈彈性，並加強印太地區的穩定。印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）估計，協議能在未來4至5年為印度創造100萬個就業職位。

莫迪：助增供應鏈彈性 加强印太穩定

雖然澳洲和印度同位處印度洋旁，但在2020年印度只是澳洲第7大貿易伙伴以及第六大出口國，印度亦只佔澳洲出口總額的4%。今次協議將影響價值約126億澳元（約739億港元）出口貨，除因貿易爭議而被中國禁制的煤炭、紅酒和岩龍蝦外，還包括羊肉、羊毛以及部分貴金屬，澳洲水果和果仁關稅亦會陸續撤銷；奶類製品、鷹嘴豆與牛肉則因印度保護主義衍生的國內反對聲音而暫被排除在協議之外。

澳洲下月將舉行大選，與最大貿易伙伴中國的緊張關係是重要議題之一。坎培拉因尋求立法抵制海外滲透、禁止中國電訊商華為參與5G網絡、倡議新冠病毒溯源獨立調查等問題觸怒北京，中方禁止進口多種澳洲貨品，被指作為報復，兩國部長級以上官方交流亦遭凍結，澳中關係跌至近年低點。澳印貿易協議有助澳洲經貿擺脫對中國的依賴，被指是民調正落後的莫里森政府挽回支持度的舉措。

（路透社/法新社/澳洲廣播公司/印度時報/Statecraft）