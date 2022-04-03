俄獨媒料普京患甲狀腺癌 克宮稱沒做手術

Proekt報道，號稱「總統醫院」的莫斯科中央臨牀醫院前後有10名外科醫生，在2016年至2019年間跟着普京前往黑海度假勝地索契（Sochi）的別墅，共度了超過1400日；隨行醫生由首兩年每次平均5名，增至2019年平均9名。甲狀腺癌專家謝利瓦諾夫（Yevgeny Selivanov）在那4年最少有35次與普京在索契共度了約166天。只有兩名耳鼻喉科醫生在當地的時間較他長，而報道指耳鼻喉科醫生往往是率先發現一個人患甲狀腺病和甲狀腺癌的醫生。

報道指，普京去年9月13日在克里姆林宮接見殘奧會運動員，在人群中突然宣布他必須接受新冠隔離，之後「整個9月都沒有露面」，推測普京在那段時期接受了與甲狀腺有關的複雜療程。

Proekt是2018年創立的獨立網媒，以揭露普京等俄羅斯精英階層的貪污腐敗而聞名，去年成為被俄羅斯司法部標籤為「不受歡迎組織」的首批傳媒之一，網站被迫關閉。創辦人巴達寧（Roman Badanin）逃亡出國後，在國外另創建網站Agentstvo，延續Proekt的新聞工作。

（莫斯科時報/英國inews）

（俄軍侵烏）