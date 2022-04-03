俄軍撤出基輔外圍 烏總統斥遺大批地雷

澤連斯基稱成功從3地撤6000民眾

CNN昨引述美國Maxar Technologies拍攝的最新衛星影像圖片，顯示戈斯托梅利（Hostomel）安托諾夫機場（Antonov Airport）的俄軍軍車與炮火軍備突然失去蹤影，只剩下俄軍築構的防護土堤。該機場離基輔西北僅約28公里，為開戰早期俄軍主要攻取對象。

烏否認越境襲俄油庫

澤連斯基昨日（2日）凌晨向全國發表視像演說，稱俄軍在烏克蘭多地明顯撤退，但同時指他們「在（基輔）全境埋下地雷」，「他們在民居、（遺下的）軍備，甚至被殺的人的屍體埋下地雷」，表示周圍有很多引爆雷線，並潛在大量其他危險。他指之前一天成功從3個地區的人道走廊撤離了6266名民眾，其中3071人來自馬里烏波爾。澤連斯基又警告，俄軍在烏東頓巴斯地區朝哈爾科夫方向集結兵力，準備新一波攻勢。

烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）上周五否認有烏軍直升機當天空襲俄國邊境城市別爾哥羅德一處油庫，表示烏方掌握的資訊顯示俄羅斯相關指控「不符現實」。英國國防部在Twitter發文稱，上述油庫損毀將在短期內令俄軍本已緊張的物流鏈進一步受壓，尤其影響包圍哈爾科夫部隊的補給。

（CNN/衛報/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）