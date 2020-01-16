CNN：美英等料難向烏作安全保障

波蘭捷克等倡烏加入歐盟

烏克蘭談判代表日前在伊斯坦布爾與俄羅斯代表談判時表示，烏克蘭可能願意「保持中立」，但同時希望美英等國有國會確認的保證，在俄國再犯境時會保護烏克蘭，並表明希望那新保證不僅是另一份《布達佩斯備忘錄》。美國、英國和俄羅斯在1994年不具法律約束力的《布達佩斯備忘錄》要烏克蘭棄核，換取以美英俄保證保護其主權。

CNN報道，北約成員國尚未就烏克蘭的安全提案進行強有力的討論。美國及英國等很多盟國仍不願意與俄羅斯起軍事衝突，最終不太可能向烏克蘭提供所要求的具有法律約束力保護。波蘭、拉脫維亞、保加利亞和捷克等主張烏克蘭加入歐盟，藉以提供一定程度的保護，可是烏克蘭官員認為歐盟不如北約組織可提供軍事保護。

《紐時》：美將轉移蘇製坦克至烏東

《紐約時報》上周五引述美國官員報道，白宮應烏克蘭總統澤連斯基請託，將作開戰以來首次與盟國合作轉移蘇製坦克到烏東頓巴斯地區，加強防禦。烏克蘭屆時可用那些坦克，長程炮擊頓巴斯內的俄國目標。該官員沒有透露坦克來源及數量，白宮和國防部也未回應上述報道。

另外，五角大樓上周五宣布將提供3億美元（約23.4億港元）安全援助以增強烏克蘭的自衛能力，包括首次公開披露供應「彈簧刀」（Switchblade）小型無人機系統。其餘計有激光制導火箭系統、「美洲獅」（Puma）無人偵察機系統、夜視設備、熱成像系統和光學設備、悍馬軍車，以及可供了解俄軍部署的商業衛星圖像服務。國防部將啟動採購新設備的合同程序，而不是從美國國防庫存中提取。拜登政府上台以來承諾向烏克蘭提供超過23億美元的安全援助，涉及這場烏戰的佔逾16億美元。

（CNN/彭博社/路透社）

（俄軍侵烏）