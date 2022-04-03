俄出招暫抵制裁影響 外界質疑難維持 克宮多招助盧布反彈 美指俄通脹飈升證制裁奏效

在俄軍侵烏前一日的2月23日，盧布匯率收市報1美元兌約81盧布，但隨着美國、英國、歐盟和日本等在俄軍侵烏後宣布多項強硬金融制裁——包括罕有地限制俄央行取回在境外儲存的外匯儲備，促使盧布的跨銀行市場（interbank market）匯率3月7日跌至1美元兌150盧布低位，但莫斯科隨即連環出招，促使盧布匯率在3月28日升至1美元兌約86盧布，接近侵烏前的水平。不過，值得留意的是，盧布目前並非以可兌換貨幣的方式運作，制裁已導致俄國貨物和服務進口崩潰，商界和消費者也難以在國際市場購買產品或到國外旅遊。

市場經濟分析師大多認為，盧布反彈的主因是莫斯科出動嚴格貨幣管制措施，限止俄羅斯人將資金轉移到外國銀行戶口或將大額現金帶出國家。俄國政府還暫時禁止銀行和中介商進行美元和歐元的現金外幣兌換，甚至正施壓要求外國以盧布購買天然氣。

分析師指盧布在岸離岸交易額同急降

《金融時報》引述美國財政部高官指，拜登政府相信盧布的實際價值已嚴重受損，舉例指俄羅斯已出現通脹飈升、黑市盧布貶值的情况。該高官指出，因俄央行無法調動放在境外的近半外匯儲備作緩衝，俄羅斯過去3星期的通脹已急升6%。報道引述一名市場分析師指，實際上盧布的黑市匯率處於1美元兌110至140盧布，遠低於跨銀行市場的匯率。

路透社也引述一名德國分析師指出，盧布匯率收復失地不應被視為市場對俄羅斯中長期前景的看法。自侵略戰爭開打，盧布即分割成為本地金融機構服務的在岸市場（onshore market），以及用於西方銀行和投資者相互交易或跟未受制裁俄羅斯機構進行交易的離岸市場（offshore market），但兩者交易額都已急劇下降。

標普全球上周五公布3月製造業採購經理指數，是俄軍侵烏以來首項經濟活動的國際比較指標。俄羅斯錄得44.1（註：低於50即代表下降，愈低即降幅愈大），比2月的48.6更低，是2020年5月以來最大單月跌幅。《華爾街日報》形容，這反映西方制裁和西方企業出走潮確有造成意圖的效果。

俄與印度商雙方貨幣直接兌換

俄羅斯如今又尋求以其他方式繞過制裁，包括跟印度商討重啟盧布和盧比（印度貨幣）直接兌換的機制，以及迫使歐洲國家以盧布支付天然氣費用。歐洲各國目前企硬拒絕盧布付費的要求，俄方表明，如無意外4月的下半月、最遲5月初開始，供氣即須以盧布結算。另外，烏克蘭央行行長上周五發表聲明，敦促美國聯儲局、歐央行、日央行和英倫銀行禁止俄羅斯盧布和白俄羅斯盧布的交易。

（金融時報/路透社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）