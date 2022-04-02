新冠康復者再接種疫苗 研究：「混合免疫」保護最强

一項周五（1日）發表於《刺血針傳染病》期刊（The Lancet Infectious Diseases）的研究，分析2020至21年巴西逾20萬人健康數據，發現對於感染過新冠病毒人士，接種BioNTech-輝瑞和牛津-阿斯利康新冠疫苗，能提供90%避免住院和死亡的保護能力，中國科興疫苗的保護力有81%，而強生疫苗則有58%。研究作者、南馬托格羅索聯邦大學的克羅達（Julio Croda）指4款疫苗都證明可為曾染疫者提供顯著額外保護。

瑞典研究：康復者打針增保護力至少9個月

至於利用瑞典全國登記系統截至去年10月數據的另一項研究，亦發現康復者接種疫苗後，可增加保護力至少9個月。不過，沒有參與研究的英國東英吉利亞大學醫學教授亨特（Paul Hunter）提醒，這些研究都是在Omicron爆發前進行，因此未必合時。

英現3新冠變異株結合體

另外，UKHSA指當局發現3種新冠變異株的結合體，當中XD和XF型由Delta和Omicron BA.1混合而成，而XE由Omicron BA.1和BA.2亞型結合而成。數據分析顯示，XE的增長率較BA.2高約10%，有可能是至今發現傳播能力最高的變種，亦被視為值得關注的變種，但有專家認為目前難下定論。當局稱截至3月22日，英國錄得763宗XE病例，英格蘭佔637宗。

（法新社/CNN/路透社）

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