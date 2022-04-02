克宮：不會於周五中斷向歐輸氣

克里姆林宮昨說，俄羅斯不會從周五起關閉對歐洲的天然氣供應，因為4月1日之後交貨的天然氣款項將在本月下半月和5月支付。歐盟委員會發言人周四表示，目前未見有成員國面臨緊急天然氣供應事故，並構成安全問題。該發言人又指出，德國與奧地利周三宣布就供氣進入「預警階段」是在面臨風險時的「預警行動」，只是最低級的危機警示。日本首相岸田文雄昨日亦表示不會用盧布買天然氣，但他也表示日本不會退出在俄羅斯合資的能源事業。

德或將俄氣俄油分公司收歸國有

德國《商報》（Handelsblatt）引述內部消息報道，德國總理朔爾茨與高級官員討論，為防止俄氣（Gazprom）和俄油（Rosneft）德國分公司經營困難，構成大規模停電，正考慮將他們收歸國有。《商報》稱，該兩公司在西方對俄制裁下正面臨「技術性破產」（technical bankruptcy），同時他們對德國能源市場無可替代：俄氣德國分公司營運德國最大的天然氣儲存庫，而俄油德國分公司在汽油、柴油和煤油煉製市場亦扮演重要角色。俄氣周五表示已退出在德業務，暫時未知此舉對俄天然氣供應有何影響。

美國國務院發言人普萊斯周四指，俄羅斯總統普京要求國外買家以盧布結算天然氣，顯示莫斯科因侵略烏克蘭面對西方制裁下，其經濟與金融已經「走投無路」。

美：俄要以盧布結算證已走投無路

另外，美國財政部周四對俄21個實體和13名個人追加制裁，主要集中於科技企業，當中包括俄羅斯最大晶片製造商Mikron。同日，英國制裁多14個俄國實體與個人，當中包括營運傳媒機構RT和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）的國營機構。俄羅斯外交部同日宣布，禁止歐盟委員會高層、歐盟軍事高級官員，以及大部分推廣「反俄政策」的歐洲議會成員入境。

（路透社）

（俄軍侵烏）