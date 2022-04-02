美指俄屢刻意襲烏糧倉 阻糧食外銷

烏料今年穀物出口量減半

路透社周四（3月31日）獨家報道，有美國官員向路透社記者展示兩幀黑白照，顯示烏克蘭東部多棟長方形建築1月時還完好無損，到3月已被摧毀，並出現疑是導彈襲擊造成的「撞擊坑」。該官員表示，美國獲悉俄軍一再破壞烏東儲糧設施，「截至3月下旬，至少有6個糧倉因這些襲擊而受損」，指俄軍「魯莽破壞」糧倉，證明普京發動的戰爭是「直接影響烏克蘭平民並威脅世界糧食安全的顯著例子」。他道：「鑑於非洲和中東多國依賴進口烏克蘭小麥，這些糧食庫存和儲藏設施受破壞，可能使這些本已脆弱的經濟體出現短缺並推高物價。」

烏克蘭在2020年至2021年度是世界第四大糧食出口國，亦是世界第四大玉米出口國，並本來即將成為第三大小麥出口國。不過，烏克蘭農業部長索爾斯基（Mykola Solsky）周三表示，烏克蘭去年輸出1.06億公噸穀物，今年料跌25%至50%。

英炸魚薯條業勢重挫

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周二在聯合國安理會會議上，指摘俄軍攻擊了至少3艘從黑海開出國外的民用貨船，包括由一家農業綜合企業租用的商船。黑海是外銷糧食、石油和石油產品的主要運輸路線。舍曼指控「俄羅斯針對糧倉和食品儲存設施」，俄國海軍蓄意封鎖烏克蘭的黑海港口，因應俄軍威脅，許多托運公司現在都不願派船到黑海。烏克蘭周三亦指摘俄羅斯在黑海埋魚雷，增加該地商船航運風險。惟俄方反斥烏方誣告。

英國的炸魚薯條店家是備受烏戰影響的商家。往日它們所售的魚類食品約有三四成源自俄羅斯，加以英國3月中起徵收35%進口關稅，貨源減少兼變貴。號稱英國「國菜」的炸魚薯條通常採用植物油烹炸，而烏克蘭是葵花籽油等世界上最大的植物油出口國。英國全國炸魚薯條聯合會（NFFF）推測，該國1萬家炸魚薯條店會有多達三成倒閉。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）