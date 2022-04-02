俄指控烏入境施襲 影響和談 克宮：襲擊令談判不舒適 烏方未否認

別爾哥羅德（Belgorod）離邊境僅約40公里，市長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊程式Telegram稱，烏克蘭兩架軍用直升機周五低飛越過邊界後，向當地一處燃料儲存庫開火。網上流傳短片顯示，數枚導彈從低空發射，並引發爆炸。路透社稱未知該影像真偽。格拉德科夫表示， 2名設施工人在空襲造成的火警中受傷，部分地區民眾撤離，當局出動約170名消防員救火。管有設施的俄羅斯石油公司（Rosneft）則發聲明表示事件中無人受傷，但未交代事故原因。格拉德科夫又稱，別爾哥羅德附近一處彈藥庫周三（3月30日）起火爆炸，並指俄羅斯國防部正調查原因。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五說：「當然，這（襲擊）不會被視為為繼續談判營造舒適氣氛（的行為）。」烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）回應說：「烏克蘭目前正對俄羅斯的侵掠進行防衛，這不代表烏克蘭要為在俄羅斯領土的每一災難負責……我不會證實或否認這些指控。」

烏稱俄軍已撤出切爾諾貝爾

另外，烏克蘭國家核能公司Energoatom周四稱，佔據切爾諾貝爾核電站的俄軍已全部撤離，他們此前在禁區的樹林裏挖掘戰壕，「迅速出現」輻射感染症狀後瀰漫「恐慌情緒」，近乎「釀成暴動」，最終撤離。該公司又公布聲稱是公司代表與俄軍將領簽署的文件，稱對方交還核電站管理權。路透社稱未能證實文件真偽。該公司周五再發聲明指，俄軍撤退時劫持一些烏軍士兵作人質。有烏媒報道指，感染輻射的俄軍被帶往白俄羅斯一處特別醫療設施。國際原子能機構（IAEA）周四稱，將就事件派員進入切爾諾貝爾的核廢料設施進行調查。俄方暫未回應。

英國國防部周四引述情報表示，俄軍正整編調遣最少1200至2000名格魯吉亞駐軍，以支援侵烏戰爭。烏克蘭總統澤連斯基警告，俄軍正集結兵力，準備向馬里烏波爾等烏克蘭東部及南部發動「猛烈攻擊」

（路透社/法新社/CNN/衛報）

（俄軍侵烏）