世衛料新冠漸弱 推測疫情3走向

【明報專訊】世界衛生組織（WHO）周三（3月30日）在簡報會表示，按模型推測未來一年新冠病毒疫情可能按3種可能情况發展。其中最可能情况是新冠病毒繼續演變，但隨着全球民眾因接種疫苗和受感染而提升免疫力，新冠殺傷力將日漸減弱。最樂觀情况是病毒即使繼續變異，但其嚴重程度將大大降低，毋須補針或大幅改動現存疫苗配方。最壞情况則是出現更高傳染力兼具致命威脅的變異株，以致必須為體弱群組補針和改動疫苗。
世衛在2020年3月11日把新冠疫情定性為全球大流行（pandemic），世衛承認這仍然是一場嚴重的全球危機，其周三報告指新冠死亡人數在一周內增加了40%，但指出全球病例正在下降，且望今年結束全球大流行的緊急階段。世衛希望全球有七成人接種疫苗，及主張各國持續做病毒測試，以查找個案及制定社區對策，同時加強追蹤「長新冠」（long covid）以減少疫後的長期後遺症，與持續觀測病毒演變的早期預警。
拜登打第4針 籲國會額外撥款
美國方面，總統拜登呼籲國會「立即」批撥新一筆225億美元（1755億港元）經費，以備接種第4針的年齡門檻降低時，有充裕的疫苗供普羅大眾接種。美國食品及藥物管理局（FDA）批准向年滿50歲人士施打第4針BioNTech-輝瑞新冠疫苗，拜登已於周三率先接種。他還推出政府一站式新冠資訊網站COVID.gov，幫助美國人獲取病毒測試、疫苗和治療，以及所居地感染狀况的最新消息。
（路透社/法新社）
（新冠疫情）
相關字詞﹕群體免疫力 第四針 世界衛生組織（WHO） 新型冠狀病毒肺炎 新冠疫情