世衛料新冠漸弱 推測疫情3走向

世衛在2020年3月11日把新冠疫情定性為全球大流行（pandemic），世衛承認這仍然是一場嚴重的全球危機，其周三報告指新冠死亡人數在一周內增加了40%，但指出全球病例正在下降，且望今年結束全球大流行的緊急階段。世衛希望全球有七成人接種疫苗，及主張各國持續做病毒測試，以查找個案及制定社區對策，同時加強追蹤「長新冠」（long covid）以減少疫後的長期後遺症，與持續觀測病毒演變的早期預警。

拜登打第4針 籲國會額外撥款

美國方面，總統拜登呼籲國會「立即」批撥新一筆225億美元（1755億港元）經費，以備接種第4針的年齡門檻降低時，有充裕的疫苗供普羅大眾接種。美國食品及藥物管理局（FDA）批准向年滿50歲人士施打第4針BioNTech-輝瑞新冠疫苗，拜登已於周三率先接種。他還推出政府一站式新冠資訊網站COVID.gov，幫助美國人獲取病毒測試、疫苗和治療，以及所居地感染狀况的最新消息。

（路透社/法新社）

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