美媒：司法部加緊查拜登子 涉烏克蘭中國商業金融活動

有線新聞網絡（CNN）和美國廣播公司（ABC）引述消息人士報道，針對亨特的調查由特拉華州威爾明頓聯邦檢察官領導，早在2018年已開始，涉及亨特在國外從事多項金融和商業活動。調查員近月向愈來愈多證人錄口供，問及亨特任烏克蘭天然氣公司Burisma Holdings董事時收取的報酬，及亨特近年如何繳清稅款。調查員研究亨特及他的商業伙伴有否觸犯洗錢、稅務及外國游說法例，以及違反其他法規。消息人士說，檢察官未決定是否起訴亨特，他已否認犯法。拜登沒因亨特的商業活動而被調查。

稱亨特收100萬美元任何志平顧問

當局調查亨特之際，《華郵》周三聲稱發現顯示拜登家族與華信能源高層互動的文件，顯示拜登家人如何從他幾十年公職生涯建立的關係中獲利。報道說，根據政府紀錄、法庭文件和新披露的銀行月結單，以及亨特手提電腦硬碟複製本中的電郵，華信能源及其高層在14月內向亨特及其叔父詹姆斯（James Biden）控制的實體支付了480萬美元。

報道說，亨特與華信能源2017年討論潛在能源項目雖沒成果，但根據銀行紀錄和聯合協議，與亨特有關的帳戶通過顧問合同從華信能源獲得最少380萬美元（2964萬港元）。另《華郵》稱一份新發現的法律委託書顯示，亨特收了100萬美元（780萬港元）聘金，為時任華信能源分支機構香港中華能源基金會秘書長何志平擔任法律顧問，委託書上有亨特與何志平的簽名。何志平後來因賄賂乍得和烏干達政要而被美國判監3年。

報道說，亨特的海外工作一直受到高度關注，聯邦檢察官試圖確定他是否漏報與中國有關的交易收入。共和黨人指出，拜登家族在中國的商業交易，以及亨特過去在烏克蘭能源公司Burisma董事會的成員身分，是潛在的利益衝突。不過，《華郵》說，沒有證據表明拜登從亨特與華信能源的交易中獲益或知道交易細節，稱交易發生在他離開副總統職位之後和他宣布打算在2020年競選總統之前。

（CNN/ABC/華盛頓郵報）