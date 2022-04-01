分析：俄戰略趨實際 普京未忘搗黃龍

倫敦國王學院戰爭研究榮休教授弗里德曼（Lawrence Freedman）對俄軍戰力並不看好，他說：「緩解局勢只是（俄軍）撤退的委婉說法。」他指俄羅斯只因戰情的實際發展調整目標，集中兵力到頓巴斯地區非欺瞞，「現實上他們只能如此」。

不過，《紐時》指俄軍雖然撤退，但不代表會投降。《紐時》認為，俄總統普京需向國內人民宣稱在戰爭中取得勝利。法國智庫「戰略研究基金會」（FRS）國防分析員埃斯堡（Francois Heisbourg）說：「俄羅斯無意認真談判，他們需要在戰爭中取得更好表現。」他又認為普京亦不會輕易停戰。

談判成戰爭延伸 未認真對待

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）研究俄羅斯軍事專家布萊格（Mathieu Boulegue）亦認為，俄方談判只是為「試水溫」，並爭取時間重整軍力以獲取更多戰果。

同一機構所長尼布萊特（Robin Niblett）則指，俄烏雙方皆沒有認真對待談判，因此對他們而言「目前的談判只是戰爭的延伸，而非出路」。他認為，即使俄軍真的改變策略集中攻向烏東，但「普京未有忘記基輔」，將來仍會設法再打下烏克蘭。

對於俄方表示只會在協議草案完成後，才會安排總統普京與烏克蘭總統會面，大部分《紐時》訪問的專家都認為，俄方要求的協議最少包括讓俄方控制馬里烏波爾，打通連接克里米亞與頓巴斯的陸上走廊，烏方亦可能要割讓盧甘斯克和頓涅茨克兩個俄方承認已獨立的親俄共和國。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）