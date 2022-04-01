俄軍重新部署 西方評估普京受誤導

撤基輔周邊20%兵力 入白俄疑補給

美國國防部發言人柯比周三（3月30日）表示，俄軍僅抽調了不足20%圍攻基輔的兵力，部分這些部隊北撤進入白俄，並未返回原駐基地，同時部分在切爾尼戈夫和蘇梅作戰的俄軍亦有撤離。但美方警戒這些部隊在補給後，會被派往攻打烏克蘭其他地方。俄軍周三仍有轟炸基輔周邊與切爾尼戈夫。烏克蘭總統澤連斯基周四稱，俄羅斯正在烏東頓巴斯地區整軍，準備發動新攻勢。

俄國上周五首度表示不再把奪取基輔與烏國北部、西部重要城市列為作戰重點的信號，而是全力拿下烏東整個頓巴斯（Donbass）地區。俄國國防部周三再表示，基輔周邊的俄軍在重新整編，在基輔附近集結部隊非為攻城，但要圍堵基輔的烏軍，使其無法增援別處，還說這次對烏克蘭的「特殊軍事行動」最終階段是「解放頓巴斯地區」。

歐盟外交官：普京身邊圍繞「應聲蟲」

美國白宮傳訊總監貝丁格菲爾德（Kate Bedingfield）周三在記者會表示，有資訊顯示普京感到被軍方高層誤導，兩者關係持續緊張。普京的高級顧問太害怕向他報告俄軍表現不濟，以及俄國經濟因制裁受損的實况。貝丁格菲爾德又稱，「俄方已犯下戰略失誤」。莫斯科昨未回應。

路透社引述一名歐盟高級外交官稱，上述美方評佔與歐洲相若，普京認為事情比實際順利，問題是他身邊圍繞了一班「應聲蟲」（yes men），而雙方又僅「隔着長枱」溝通。另外兩名歐盟外交官則向路透社稱，俄軍徵用的士兵戰前被告知參與軍演，卻要簽署作戰文件。其中一人指他們受到誤導，且訓練不足。

英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主管弗萊明（Jeremy Fleming）周四在澳洲國立大學（ANU）演說，認為普京嚴重誤判情勢，他又稱俄軍面臨武器短缺和士氣低落問題，拒絕執行命令，甚至意外擊落己軍軍機。

（路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）