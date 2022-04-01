俄軍重新部署 西方評估普京受誤導

【明報專訊】俄羅斯周二在土耳其俄烏談判後稱會減少對烏克蘭首都基輔和大城市切爾尼戈夫（又譯車尼哥夫）的「軍事行動」，但美國稱發現俄軍僅撤走基輔周邊近20%兵力，部分進入白俄羅斯，而沒返回原駐基地，懷疑會經補給重整後轉攻其他地方。俄軍攻烏已進入第6周，進展不暢。西方官員認為俄羅斯總統普京被軍方高層及幕僚誤導，以為軍情進展順利。英國情報機構主管則稱有俄軍拒絕執行命令，甚至錯誤擊落自軍軍機。
撤基輔周邊20%兵力 入白俄疑補給
美國國防部發言人柯比周三（3月30日）表示，俄軍僅抽調了不足20%圍攻基輔的兵力，部分這些部隊北撤進入白俄，並未返回原駐基地，同時部分在切爾尼戈夫和蘇梅作戰的俄軍亦有撤離。但美方警戒這些部隊在補給後，會被派往攻打烏克蘭其他地方。俄軍周三仍有轟炸基輔周邊與切爾尼戈夫。烏克蘭總統澤連斯基周四稱，俄羅斯正在烏東頓巴斯地區整軍，準備發動新攻勢。
俄國上周五首度表示不再把奪取基輔與烏國北部、西部重要城市列為作戰重點的信號，而是全力拿下烏東整個頓巴斯（Donbass）地區。俄國國防部周三再表示，基輔周邊的俄軍在重新整編，在基輔附近集結部隊非為攻城，但要圍堵基輔的烏軍，使其無法增援別處，還說這次對烏克蘭的「特殊軍事行動」最終階段是「解放頓巴斯地區」。
歐盟外交官：普京身邊圍繞「應聲蟲」
美國白宮傳訊總監貝丁格菲爾德（Kate Bedingfield）周三在記者會表示，有資訊顯示普京感到被軍方高層誤導，兩者關係持續緊張。普京的高級顧問太害怕向他報告俄軍表現不濟，以及俄國經濟因制裁受損的實况。貝丁格菲爾德又稱，「俄方已犯下戰略失誤」。莫斯科昨未回應。
路透社引述一名歐盟高級外交官稱，上述美方評佔與歐洲相若，普京認為事情比實際順利，問題是他身邊圍繞了一班「應聲蟲」（yes men），而雙方又僅「隔着長枱」溝通。另外兩名歐盟外交官則向路透社稱，俄軍徵用的士兵戰前被告知參與軍演，卻要簽署作戰文件。其中一人指他們受到誤導，且訓練不足。
英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主管弗萊明（Jeremy Fleming）周四在澳洲國立大學（ANU）演說，認為普京嚴重誤判情勢，他又稱俄軍面臨武器短缺和士氣低落問題，拒絕執行命令，甚至意外擊落己軍軍機。