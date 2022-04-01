制裁攻防 俄增水貨入口美釋油儲 普京宣布今起「不友善國家」須盧布購天然氣

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）周三在政府會議上表示，此前禁止貨品在沒有商標持有者授權下在俄售賣，但如今需要「平行進口」（parallel imports，不經由正式代理商進口），以確保特定貨物持續運至俄羅斯，令民眾可迅速購得所需物品。此舉也是作為最新支援中小企措施的一部分。米舒斯京稱，哪些水貨可入口會由工業與貿易部決定。俄傳媒報道，名單將集中包括價格上升的消費品。

俄通脹率升 日用品漲價

將負責草擬水貨進口規例的「聯邦反壟斷服務」（FAS）解釋，該措施將透過增加向俄進口商品的企業數目，從而促進品牌間的競爭，最終能使貨品零售價下跌。本周最新數據顯示，俄羅斯通脹率已按年升至15.66%，市場上尤其以砂糖價飈升和短缺最為顯著，3月價格飈升了近13%。

在西方制裁下，俄羅斯盧布持續貶值，為穩定盧布匯率，俄羅斯總統普京早前表示「不友好國家」須用盧布購買俄國天然氣，七大工業國集團（G7）一致拒絕，堅持只以美元或歐元結算。普京昨簽法令，4月1日起包括所有歐盟成員國在內的「不友善國家」須先在俄羅斯銀行開設盧布戶口，再經由此戶口購買俄羅斯天然氣，否則屬違約。普京強調，「不打算做善事」。

法德作準備防俄「斷氣」

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）昨與德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）會談後表示，法國和德國已為俄羅斯一旦「斷氣」作好準備。德國財長林德納則說在進口天然氣的問題上不應有「政治勒索」。英國首相約翰遜的發言人亦表示無計劃以盧布支付俄羅斯天然氣。

俄羅斯周三還似乎願意讓步，德國政府發言人周三表示，普京在與德國總理朔爾茨通電話時表示，歐洲在4月可繼續以歐元支付天然氣費用，將款項轉到俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank），再由銀行兌換成盧布。

由於就支付問題現爭拗，為應對俄羅斯隨時「斷氣」，德國周三較早時間啟動了天然氣緊急法中三個階段的第一個「早期預警階段」，加強監察天然氣供應。其後入口八成俄羅斯天然氣的奧地利也宣布類似措施，但強調只會在出現「即時危機」時，才會實施天然氣配給。

拜登釋美1.8億桶戰略油儲

俄侵烏亦導致國際油價飈升，布蘭特期油價格3月曾升穿每桶139美元，創2008年後高位。美國白宮昨宣布，總統拜登下令再次釋放戰略石油儲備（SPR），以遏抑油價及通脹，幅度為每日釋出100萬桶石油，為期6個月，即總釋放量高達1.8億桶。這是去年11月以來白宮第三次宣布釋油，且將是規模最大一次。

（BBC/金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）