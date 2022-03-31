瑞士倫常慘案 一家5口排隊跳樓

熱中陰謀論家庭 離群生活

沃州（Vaud）地區警方表示，這家人包括一名40歲男子、其41歲妻子，她的孖生姊妹、這對夫妻的15歲兒子和8歲女兒，其中少年倖存，但仍處昏迷狀態。警方表示，事發當日早上約6時15分，兩名警員上門表示希望與男戶主討論男童在家自學的安排，當時有人在屋內問誰人敲門，之後就沒回應。警員未能入屋，最後離去。就在不足1小時後，5人就在5分鐘內先後從超過20米高的露台躍下。

警方表示，現場沒有發現任何掙扎痕迹，在場者也表示沒聽到任何爭吵聲，露台上則有一把梯，初步調查「可以排除第三方介入，顯示所有受害者是一個接一個從露台跳樓」。

警方稱，這家人兩年前從法國移居到當地，過着幾乎「離群」生活，家中井井有條地囤積各種食物，這些儲備佔據了他們大部分的生活空間，足以讓他們渡過一場重大危機。

警方表示，自疫情開始以來，這家人就很熱中於各種陰謀論和生存理論。這家人只有母親的雙胞胎姊妹外出工作，那名母親及她的8歲女兒都沒有向地方當局登記，女孩亦沒上學。法國傳媒報道，男戶主和兩名姊妹都在法國名校出身，母親是牙醫，其姊妹是眼科醫生，祖父是阿爾及利亞著名作家兼革命烈士費勞恩（Mouloud Feraoun）。

（法新社/中央社）