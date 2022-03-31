以國巴人槍手沿街射殺5人 兩周5致命襲擊 總理稱恐怖主義浪潮

事發於特拉維夫以東極端正統猶太人聚居地布內布拉克（Bnei Brak）。 以色列傳媒播出的影片顯示，身穿黑衣、手持突擊步槍的男子在街上向途人和一名騎單車者開槍，然後又射擊路過汽車，導致汽車失控撞車； 另一影片顯示，槍手從後射殺一個坐在商店外的人。槍手其後駕電單車前往附近另一地點，在晚上約8時多被安全部隊擊斃。被射殺的5人中包括4名平民和一名警員。以色列傳媒報道，槍手是來自西岸北部一條村的27歲巴勒斯坦人，曾在以色列監獄服刑4年。

事發後，班納特（Naftali Bennett）召開緊急安全會議，稱以色列正面對兇殘的阿拉伯恐怖主義，「安全部隊正在行動，我們將堅持不懈、奮力及鐵腕手段打擊恐怖主義行為」。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）罕有譴責襲擊，他在聲明說：「在我們努力尋求穩定的同時，殺害巴勒斯坦和以色列平民只會導致局勢進一步惡化。」

哈馬斯讚揚槍手 稱回應以國外交

掌控加沙的巴人武裝組織哈馬斯讚揚襲擊是「英勇行為」。哈馬斯一名官員稱，這是對周一以色列與3名阿拉伯外長舉行「歷史性高層會議」的回應。

今次是以色列不足兩周內第5宗致命襲擊，不計施襲者共11人死亡。其中周日（27日）北部沿海城市哈代拉兩名阿拉伯裔槍手擊斃兩名警員，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）認責；上周二一名巴人男子在南部城市貝爾謝巴用刀捅刺和駕車撞人，導致4死2傷。本周稍後穆斯林齋戒月開始，之後亦有猶太人的逾越節和基督教的復活節，外界擔心以國未來一個月會有更多暴力事件。

（紐約時報/路透社）