外交官被指涉諜驅逐 俄矢言報復歐盟4國

比利時外長威爾梅斯（Sophie Wilmes）表示，政府驅逐了21名俄羅斯駐布魯塞爾大使館和安特衛普領事館的外交人員，他們涉嫌從事間諜活動及威脅比利時國家安全，須在兩周內離境。她表示，今次決定是與鄰國荷蘭協調作出，荷蘭外交部表示，會驅逐17名被視為情報人員的俄羅斯外交官。愛爾蘭也要求俄羅斯駐都柏林大使館4名高級官員離國，稱他們從事不符「國際外交行為標準」的活動；捷克則驅逐俄羅斯駐布拉格副大使。

俄羅斯駐都柏林大使館批評驅逐的決定毫無根據，稱會令兩國關係進一步惡化。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，會對所有針對俄羅斯外國機構的不友善舉動採取反擊措施。

波蘭上周驅逐了45名俄羅斯外交人員，稱正瓦解在波蘭的俄羅斯特工網絡。保加利亞、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞本月初也驅逐了20名俄國外交人員。俄羅斯其後採取同樣行動反擊，驅逐愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛10名駐俄外交官。

（BBC/法新社）

（俄軍侵烏）