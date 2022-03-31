烏指俄續攻 質疑軍隊輪換扮撤兵

美國防部：似重新部署

烏克蘭總參謀部周二晚表示，雖然證實俄軍正從基輔和車尼哥夫撤走，但懷疑只是「誤導」烏軍的軍隊輪換而已。美國國防部也指出，雖然最近幾天看到少數俄軍撤離基輔周圍，但這些行動看起來像重新部署，而非大規模撤軍，基輔周圍仍有大量俄軍。

烏克蘭總統澤連斯基周二晚在視像講話稱，雖然談判中聽到的信號積極，但這信號並沒蓋過爆炸或俄羅斯炮彈的聲音，重申戰事一日未結束，不會談撤銷對俄制裁。烏克蘭的西方盟友也表示無計劃放寬對俄的制裁。美國總統拜登對俄方宣布減少在烏軍事活動態度審慎，稱將拭目以待。

車尼哥夫州長喬斯（Viacheslav Chaus）昨在社交網站指摘俄軍炮擊未停止，空襲州內城市涅任（Nizhyn），又指車尼哥夫整夜被轟炸。法新社記者昨表示，基輔西北部市郊城鎮伊爾平（Irpin）亦傳出頻密爆炸聲。

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨表示，俄烏和談無突破迹象，但認為烏克蘭開始書面概述其訴求是積極一步。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）