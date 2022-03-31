普京眼中釘 「亞速營」未洗新納粹標籤

「亞速營」於2014年親俄分離武裝分子割據烏克蘭東部頓巴斯地區後創立，在2014年6月成為烏克蘭從親俄武裝奪回馬里烏波爾的主力並獲「英雄」地位後，烏克蘭政府將之編入內政部下的「烏克蘭國民衛隊」。事件導致創始人之一，現年42歲的比列茨基（Andriy Biletsky）辭任指揮官，並創立極右政黨分支「國家軍團」（National Corps）。比列茨基2014年當選烏克蘭國會議員，後於2019年競逐連任落敗。

2014年至2015年亞速營崛起期間，成員被指採用新納粹分子的「黑太陽」（Black Sun）和「狼之鈎」（Wolfsangel）標記，並持反回教徒和猶太人立場。聯合國人權事務高級專員辦事處2016年指頓巴斯地區多支衝突部隊違反人權，當中包括亞速營。亞速營亦因涉基輔一宗種族襲擊，2018年被美國國務院指定為「民族主義仇恨組織」（nationalist hate group），翌年更一度因應否被定性為恐怖組織提上美國國會議程。德國政府亦被國會左翼團體質詢該國極右運動與亞速營的聯繫。專家指對比2015年亞速營承認有10%至20%成員是極右分子，目前的人數或已更少，且激進政黨分支與武裝分支的關係也日漸疏離。

強調愛國主義非納粹

《金融時報》周二（29日）引述比列茨基稱，現在的亞速營成員大多只是「愛國者和民族主義者」。綽號Kalyna的現亞速營副指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）則強調勿混淆愛國主義與納粹主義。亞速營亦聲稱，納粹「狼之鈎」標記的「N和I」組成部分僅意指「國家意志」（national idea）。

（CNN/金融時報/德國之聲）

（俄軍侵烏）