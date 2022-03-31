普京緊咬烏東要塞 促降換停火 與法總統通話 談馬里烏波爾人道危機

普京周二與馬克龍通電話，是俄烏開戰以來二人第9次電話通話。莫斯科克里姆林宮事後聲明表示，二人討論了俄羅斯與烏克蘭於土耳其伊斯坦布爾的談判結果，以及烏克蘭國內人道情况。

克宮稱，普京（向馬克龍）指出了俄軍在烏克蘭東南部馬里烏波爾等多地提供緊急人道援助與保障平民撤離的詳細資訊。普京強調，烏克蘭「民族主義武裝分子」須先停止抵抗並放下武器，才能解決馬里烏波爾艱難的人道情况。英國廣播公司（BBC）引述俄方聲明稱，普京指對馬里烏波爾的圍攻和炮擊只有在烏軍投降後方會停止。

馬克龍倡外國監察下實行援助

巴黎愛麗榭宮則表示，「現階段」馬里烏波爾的情况不適合法國執行人道行動，援助被困當地的民眾，但法方官員否認同時「有所鬆懈」，因馬里烏波爾與當地民眾正處於「災難」情况。馬克龍又在通話中向普京表達了在土耳其和希臘共同監察下，實行援助計劃的詳情。愛麗榭宮官員稱，普京答覆「他會作出考慮」，然後再作正式回應。

奪馬里烏波爾具4戰略意義

俄軍侵烏戰事明天進入第6周，但俄方未取得重大進展，俄國防部上周五宣布，莫斯科應將控制烏東頓巴斯地區設為其「主要目標」，烏克蘭當局其後已警告東部戰事可能再升級。位處東南要塞的馬里烏波爾首當其衝，BBC上周分析報道，攻取馬里烏波爾對俄軍有四大戰略意義：1）該市可作為連接克里米亞與烏東頓巴斯地區的陸上走廊；2）馬里烏波爾亦是烏克蘭經亞速海向中東等地出口鋼鐵、煤炭和玉米的重要港口，奪取並封鎖該港口城市能嚴重打擊烏克蘭經濟；3）馬里烏波爾作為烏軍極右部隊「亞速營」的大本營，俄軍攻佔當地可用作國內「去納粹化」政治宣傳；4）取下該市有助挫敗烏軍並提升俄軍士氣。

九成建築損毁 紅會倉庫被炸

馬里烏波爾市長博伊琴科一名發言人周一（28日）表示，自俄軍圍攻該市逾一個月以來，當地有近5000人罹難，包括210名兒童。市政府指馬里烏波爾有40%建築被摧毁，90%損毁，當中包括醫院、學校、幼稚園和工廠。美國有線新聞網絡（CNN）昨引述美國民間衛星影像公司Maxar Technologies發布過去數日拍攝的最新影像，顯示馬里烏波爾市中心大片建築被炸平。CNN亦報稱這印證了美國太空總署（NASA）的感應衛星錄得數據，指馬里烏波爾市內和周邊日前發生了數十次爆炸。

烏克蘭人權監察官員代尼索娃（Lyudmyla Denisova）昨在facebook發聲明稱，俄軍軍機及炮火瞄準馬里烏波爾一幢紅十字國際委員會（ICRC）建築開火，並上載影像顯示該建築樓頂展示有白底紅十字標記。法新社引述紅十字國際委員會一名發言人回應，證實損毁建築是該組織於馬里烏波爾的一處倉庫。該發言人又稱，組織目前在當地沒有派駐人員，因此未掌握現場傷亡等資訊。

西方官員評估烏軍戰鬥補給足夠

新聞網站「商業內幕」（Business Insider）引述西方官員周二在記者會上表示，駐守馬里烏波爾的烏軍正經偷運、並從俄軍身上繳獲武器和彈藥，目前戰鬥補給仍大致足夠。他們認為俄軍何時能突破馬里烏波爾防守仍是未知之數。

（法新社/BBC/CNN/法新社/商業內幕）

（俄軍侵烏）